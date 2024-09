Bluthochdruck-Ursachen: Kann hoher Blutdruck vererbt werden?

Wenn der Blutdruck den Normwert übersteigt, kann es früher oder später gefährlich werden. Bluthochdruck (Fachbegriff: Hypertonie) ist eine häufige Ursache für Herzinfarkte und Schlaganfälle und kann im hohen Alter auch zu Demenz führen. Doch was sind Ursachen für Bluthochdruck - und hat dessen Auftreten etwas mit der Genetik zu tun?

Kann Bluthochdruck vererbt werden?

Grundsätzlich kann es jeden Menschen treffen - und es trifft eine ganze Menge. In Deutschland leiden zwischen 20 und 30 Millionen Menschen an einem hohen Blutdruck. Also rund jede dritte Person. Das geht aus Daten der Deutschen Hochdruckliga hervor. Demnach könnte der weltweite Wert im Jahr 2025 die Marke von 1,5 Millionen Menschen erreichen.

Wer in seinem familiären Umfeld Hypertonie-Fälle kennt, der sollte seinen eigenen Blutdruck regelmäßig messen, oder messen lassen. Das Erbgut spielt laut Prof. Dr. Markus van der Giert nämlich eine Hauptrolle, wenn es um Ursachen für hohen Blutdruck geht.

Bluthochdruck ist eine sehr stark genetische Störung. Wir können uns von den Genen nicht befreien. Es ist leider im Körper drin. Prof. Dr. Markus van der Giert, Leiter des Hypertoniezentrums der Charité und Vorsitzender der Deutschen Hochdruckliga.

Selbst ein gesunder und sportlicher Lebensstil kann nicht gänzlich vor Bluthochdruck schützen. „Auch dünne Menschen, die Marathon laufen, können Bluthochdruck bekommen“, erklärt van der Giert im Gespräch mit unserer Redaktion. Allerdings gibt es durchaus Faktoren neben der Bluthochdruck-Vererbung, die zu einem hohen Blutdruck führen können.

Weitere Ursachen für Bluthochdruck

Die Gene können dazu führen, dass gesunde Menschen an Bluthochdruck leiden. Ein ungesundes Leben kann die Wahrscheinlichkeit eines hohen Blutdrucks allerdings deutlich erhöhen. Vor allem der Konsum von Alkohol und Nikotin treibt den Blutdruck nach oben. Auch die Zunahme von hohen Mengen an Kochsalz ist gefährlich. „Es ist eine mediterrane Kost zu empfehlen“, sagt van der Giert.

Bewegungsmangel ist eine weitere der Bluthochdruck-Ursachen. Wer kaum oder gar keinen Sport treibt, der ist anfälliger für einen hohen Blutdruckwert. Und auch das Alter an sich kann die Chance erhöhen, an einem erhöhten Blutdruck zu leiden. Bei Frauen treten Bluthochdruck-Symptome verstärkt nach den Wechseljahren auf.

Die Gründe für Bluthochdruck in der Übersicht:

Vererbung

Bewegungsmangel

Übermäßiger Alkoholkonsum

Konsum von Nikotin (Rauchen)

Hoher Kochsalzkonsum

Hohes Alter

Niedrige Zufuhr von Kalium

Welche Krankheiten können auf hohen Blutdruck hinweisen?

Bluthochdruck tritt überdurchschnittlich häufig bei übergewichtigen Menschen auf. Nicht die einzige Erkrankung, die oftmals mit einem erhöhten Blutdruckwert einhergeht. Auch Diabetes-Patienten erkranken mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit an einer Hypertonie.

Personen, die unter erhöhten Cholesterinwerten leiden, sind ebenfalls einer höheren Gefahr ausgesetzt. Wer an einer der Erkrankungen leidet, sollte seinen Blutdruck regelmäßig überprüfen lassen.