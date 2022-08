Betroffene berichten: „Der Krieg ist jetzt Teil unseres Lebens“

Nicht nur in der Ukraine, auch in Deutschland hat sich durch den Krieg für viele Menschen der Alltag verändert. Vier Betroffene erzählen von ihren Erfahrungen seit Russlands Angriff.

Andreji Rymliansky, 28, ist Helfer im Ukrainischen Verein Augsburg: "Die Lage ist aus der Ferne immer noch schwer greifbar. Mit dem Gefühl von Ohnmacht, das man anfangs hatte, kann ich mittlerweile besser umgehen. Es ist etwas ertragbarer, aber man kann sich vom furchtbaren Kriegsgeschehen nicht komplett abstrahieren. Der Krieg ist jetzt Teil unseres Lebens.