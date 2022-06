Auf den Spuren der Kriegsgrauen: Wer sind die Toten aus den Massengräbern?

Von Lisa Gilz - 12:07 Uhr

Was zuerst Thema in der Untersuchung zu Russlands Kriegsverbrechen im Ukraine-Krieg war, wird in Zukunft Teil der Aufarbeitung, die sich über Jahre hinwegziehen könnte.

Der Tod riecht nach Ammoniak. Er brennt in den Augen. Ein Bagger hebt Schicht für Schicht die Erde ab. Eine Gruppe von Menschen steht um die Maschine herum. Mit konzentrierten Blicken suchen sie den Boden ab. Bevor jemand etwas sieht, riechen einige es schon. Ein leicht stechender Geruch, der mit der zunehmenden Tiefe des Erdlochs stärker wird. Es wird eine große, braune Grube ausgehoben, in der Opfer eilig aufeinandergestapelt verscharrt wurden – ein Massengrab.

