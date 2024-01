Einfach genießen nach Art der Südtiroler

Eigentlich braucht es nicht viele Zutaten, um wunderbar zu kochen. Die Südtiroler Gasthäuser mit ihren traditionellen Rezepten sind ein bestes Beispiel dafür. Etwa mit einer einfachen Weinsuppe.

In unserer Serie „Hungrig auf die Welt“ wollen wir Ihr Fernweh füttern. Regelmäßig ein schöner Reisemoment und ein Rezept – für einen schönen Abend. Oder eine etwas andere Pause im Homeoffice. Aber kosten Sie selbst …

Der Sehnsuchtsmoment für Südtirol

Kann man sich auf ein Zwölfbettzimmer freuen, das am Ende des Tages wartet? Vielleicht nur bedingt. Aber auf ein kleines Glas Südtiroler Rotwein zur fantastischen Aussicht auf die Dolomiten auf alle Fälle. Auf der Lagazuoi-Hütte legen sie sich den Betrachtern scheinbar zu Füßen. Was für ein Moment. Wie ein Adlerhorst thront die Hütte auf dem trutzigen Lagazuoi und ein buntes Bergvölkchen trudelt dort Abend für Abend und Nacht für Nacht ein. Jeder und jede mit schönen Erlebnissen im Gepäck nach einem langen Draußen-Tag in den Südtiroler Bergen. Entspannte Hüttenstimmung und viele nette Plaudereien, dazu köstliche Südtiroler Küche. Zwölfbettzimmer, war da was?

Eisacktaler Weinsuppe Foto: Frieder Blickle









Das Rezept Eisacktaler Weinsuppe

wie sie im Gasthof Sunnegg in Brixen gekocht wird.

Zutaten: 4 Scheiben Toastbrot, 20 g Butter, 1 EL Zimt, 500 ml Fleischsuppe (siehe unten), 250 ml Weißwein (Eisacktaler Sylvaner), 250 ml Sahne, 5 Eigelb, Salz, Pfeffer, 1 Lorbeerblatt. Zutaten für die Fleischsuppe: 2 kg Beinfleisch oder Rinderwade, 2 Zwiebeln, 2 Karotten, 2 Selleriestangen, ½ Lauchstange, 1 kleines Bund Petersilie, 100 ml Olivenöl.

Zubereitung der Fleischsuppe: Das Beinfleisch in große Stücke schneiden. Zwiebeln, Karotten, Selleriestangen, Lauch und Petersilie putzen, waschen und grob zerkleinern. Das Olivenöl in einem großen Topf erhitzen und das Gemüse darin farblos anschwitzen. Das Fleisch dazugeben und mit kaltem Wasser aufgießen. Etwa drei Stunden kochen lassen, bis das Fleisch weich ist. Die Fleischsuppe durch ein Haarsieb seihen.

Zubereitung: Das Toastbrot in kleine Würfel schneiden und in Butter goldgelb anbraten. Mit Zimt bestreuen und gut vermischen. Auf Küchenpapier abtropfen lassen. Fleischsuppe und Weißwein aufkochen, vom Herd nehmen und etwas abkühlen lassen. Sahne und Eigelb verrühren, in die Suppe gießen und mit Salz, Pfeffer und Lorbeerblatt würzen. Über dem heißen Wasserbad so lange mit dem Schneebesen aufschlagen, bis die Suppe schaumig ist. Achtung: Die Suppe darf auf keinen Fall mehr kochen, da sonst das Eigelb gerinnt.

Fertigstellen: Die Suppe in Teller gießen und mit den Brotcroûtons garnieren.

Das Rezept stammt aus dem Buch: Marlene Lobis Südtiroler Gasthaus. Menschen, Rezepte, Geschichten. Folio Verlag: 192 Seiten, 32 Euro.