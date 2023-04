Neue Rutsche in der Therme Erding: Wir zeigen die "Big Bang" im Video

Die größte Therme der Welt ist um eine Attraktion reicher: die Big Bang. Wie schlägt sich die Rutsche im Test und was hat die Therme Erding sonst noch zu bieten? Eine Reportage.

***Blauer oder gelber Reifen? Die erste Entscheidung muss bereits vor dem Gang nach oben getroffen werden. Dann folgen etliche, leicht rutschige Treppenstufen. Vorbei an nassen Menschen, die alle das Gleiche wollen: Rutschenspaß. In 16 Metern Höhe erwartet sie die neueste Attraktion der Therme Erding, die Big Bang. Unermüdlich sprudelt Wasser in das blau gefärbte Einstiegsbecken – als würde es bereitwillig auf alle Adrenalinjunkies und Wagemutigen warten, die ihren Reifen dort platzieren.***

Fast zwei Jahre hat die Fertigstellung der 19. Rutsche im Innenbereich gedauert. Die Big Bang wird als "kleine Schwester" der beliebten Reifenrutsche Big Wave bezeichnet und ist das etwas kleinere Indoor-Äquivalent. Sie ist die einzige Rutsche dieses Typs weltweit, die nicht im Freien steht. Dafür musste sogar das Dach aufgeschnitten werden. Jetzt ist wieder ein Fleck mehr verbaut – für schlappe 1,8 Millionen Euro. Ein Premium-Preis für ein Premium-Erlebnis. Das trifft auch auf die Eintrittspreise zu. Für eine vierköpfige Familie kostet der Tageseintritt etwa 200 Euro. Trotzdem kommen jährlich rund 1,8 Millionen Gäste. Wie kommt das?

Die Therme Erding ist ein Phänomen, in jeder Hinsicht. Mit einer Fläche von 185.000 Quadratmetern ist sie die größte Therme der Welt, will gleichzeitig Entspannung und Entertainment bieten und baut vor allem auf ein Motto: keine Kompromisse. Mit der Big Bang wurde auch der letzte freie Zentimeter am Rutschenturm ausgenutzt. Doch genug ist das lange nicht. Es gibt Pläne für weitere Rutschen. Für mehr Spaß, mehr Adrenalin.

Mit einer Fläche von 185.000 Quadratmetern ist die Therme Erding die größte der Welt. Foto: Therme Erding

Wie passt das zu den versprochenen "individuellen Wohlfühlmomenten"? Prinzipiell ist die Therme Erding in drei Bereiche aufgeteilt, die unterschiedliche Bedürfnisse bedienen sollen und für die es jeweils eigene Tarife gibt. Da wären zum einen die Therme und das Erlebnisbad, die auch die "Rutschenwelt" beinhalten. Zum anderen gibt es die VitalOase und den textilfreien Bereich VitalTherme & Saunen, die beide erst ab 16 Jahren zugänglich sind.

*** Entscheidung Nummer zwei steht an: die Wahl der Lichteffekte per Knopfdruck. Regenbogen, Sternenhimmel oder Stroboskop. Und dann geht es los, auf die ersten von 130 Metern. Gemächlich schiebt einen das fließende Wasser nach vorn. Zeit, um noch einmal die Rutschposition zu justieren. Dann aber: Bang. Urknall. Wenige Augenblicke nach dem Start spuckt einen die Rutsche schneller aus als eine geschüttelte Sektflasche den Korken.***

Vital, gesund, "die Kraft der Natur". Mit diesen Schlagworten wirbt die Therme, bietet "staatlich anerkanntes Heilwasser" aus einer fluoridhaltigen Schwefelquelle an. Im Thermenbereich findet sich das in einem großen Becken mit 34 Grad warmen Wasser wieder – auch im Außenbereich. Trotz Energiekrise wurde die Wassertemperatur nie gesenkt. Keine Kompromisse eben. Dampfbad, Kneipp-Parcours und Whirlpools sollen das Entspannungspaket vervollständigen. Das funktioniert auch teilweise. Ja, das Thermalwasser ist angenehm warm. Ja, das Dampfbad und die Whirlpools sind so erholsam, wie man es von einer Therme erwartet. Doch selbst an einem Werktag ist man nie für sich. Wer hier entspannen will, muss aushalten können, dass er wahrscheinlich in keinem Whirlpool, Ruhebecken, Dampfbad oder Sauna alleine sein wird.

"Uns stört das nicht. Wir sind zum zweiten Mal hier und heute ist es schon relativ ruhig", sagt Julia Ludwig, die die Therme mit ihrem Mann besucht. Sie habe nichts anderes erwartet, ist sehr zufrieden mit dem Entspannungsangebot. Vor allem die VitalOase gefällt ihr, erzählt die 33-Jährige. Dort haben Kinder keinen Zutritt und der Fokus liegt noch stärker auf Erholung. Baden im Salz aus dem Toten Meer oder ein Fußbad in heißen Quellen sollen helfen, die innere Ruhe zu finden. Noch mehr "Wohlfühlprogramm" gibt es im textilfreien Saunabereich. 27 Saunavarianten bieten reichlich Abwechslung, dennoch kommen einzelne Saunen an ihre Kapazitätsgrenze. Doch es gibt sie, die ruhigen Orte – vier Ruheräume in der VitalOase sollen für die stillen Momente sorgen.

Rückzugsorte sind gegen Aufpreis buchbar

Ein altbekanntes Bild aus jedem Mallorca-Urlaub findet sich an den Beckenrändern wieder. Etliche Liegen, auf denen Handtücher den Platz für ihre Besitzer freihalten. Wer einen Rückzugsort möchte, kann diesen gegen einen Aufpreis buchen. Darf es die Trauminsel im Saunabereich, die Sun Lounger auf dem Sonnendeck oder doch die Cäsarion Suite in der VitalOase sein? 40 bis 160 Euro extra kostet die Privatsphäre. Nicht günstig, aber die Buchungszahlen geben der Therme recht.

*** In Sekundenbruchteilen katapultiert die Big Bang die Rutschenden auf eine riesige Halfpipe. Urknall nennt die Therme diesen Bereich. Hat man realisiert, was passiert, zieht die Schwerkraft einen wieder hinab und der Schwung die andere Seite hinauf. So geht es noch zwei, drei Mal, bis das Wasser einen durch zwei große Schaumstoffblöcke in den hinteren Teil der Rutsche schiebt – wie eine Bowlingkugel auf einer Bahn mit Begrenzungshilfe. ***

Am Nachmittag laufen plötzlich zahlreiche Menschen mit einer Gesichtsmaske durch die Therme. Egal, ob Kinder, Großmütter oder eine Gruppe Jugendlicher. Aber auch das ist die Therme Erding, ein Platz für alle. Ein Platz für alle, die es sich leisten können. Und ein schönerer Platz für alle, die sich eben noch etwas mehr leisten können. So gibt es neuerdings auch die Palm Lounges im Erlebnisbad, ausgelegt für bis zu sechs Personen. In vier Metern Höhe bieten sie Entspannungsmöglichkeiten "in exklusivem Ambiente". Für 79 bis 139 Euro.

Viele Zusatzangebote sind im Preis inkludiert

Doch die Therme bietet nicht nur Angebot gegen Aufpreis, vieles ist auch inkludiert. Neben einem umfangreichen Tages- und Aufgussprogramm werden auch regelmäßig Events, wie die Nacht der Musik oder Beach Partys, veranstaltet. Stars wie Nico Santos oder Max Giesinger können die Gäste ohne Zusatzkosten erleben. Solche Veranstaltungen finden im Außenbereich in der Nähe des Wellenbads statt, dem größten der drei Außenpools. Dort gibt es auch eine der vielen, gut besuchten Poolbars. Im warmen Wasser sitzen, kühle Cocktails trinken, Musik hören – hat schon was.

Auch sonst haben die Außenbereiche ihren ganz eigenen Charme. Vor allem Pärchen, jung oder alt, nutzen die Gelegenheit, um im 34 Grad warmen Wasser die Sonne zu genießen – bei sechs Grad Außentemperatur. Im Sommer gibt es hier zusätzliche Liegemöglichkeiten, Sportangebote und neun weitere Rutschen. Unter anderem die Big Wave, Deutschlands erste Open Air Reifenrutsche.

Die Big Wave im Außenbereich ist die größte Reifenrutsche in der Therme Erding. Foto: Therme Erding

Sie zählt gemeinsam mit der Big Bang zu den insgesamt fünf Rutschen des "X-Treme Level", den Adrenalinbringern der Rutschenwelt. Dennoch fällt auf: Die Big Bang ist nicht die Rutsche für Mutproben. Diesen Status hat sich die Kamikaze verdient. Bei 60 Grad Gefälle geht es fast senkrecht 34 Meter weit in die Tiefe – nichts für schwache Nerven. Ein Blick nach unten lässt viele wieder umdrehen. Noch rasanter geht es nur bei der X-Treme Faser zu. Auf 67 Metern kann eine Höchstgeschwindigkeit von 72 km/h erreicht werden. Allerdings erst ab 15 Jahren und nur für Männer, bei der Nutzung bestehe "ein gewisses Restrisiko von äußeren und inneren Verletzungen". Immer wieder mussten zu Beginn Frauen mit Blutungen ins Krankenhaus eingeliefert werden, der Wasserstrahl kann direkt auf den Intimbereich treffen.

Weniger risikoreich, aber nicht viel langsamer geht es in der Black Mamba zu. Die 145 Meter lange Rutsche ist seit vielen Jahren der Austragungsort der Deutschen Meisterschaft im Rennrutschen. Eine geschlossene Rutsche, die im Inneren mit verschiedenen Farben beleuchtet ist. Wer vor Ort ein direktes Rutschduell machen möchte, kann sich auf den Speed-Racer-Rutschen messen. Parallel führen beide hinab, unten wird die Zeit gemessen.

Informationen Therme Erding 1 / 7 Zurück Vorwärts Die Therme Erding hat unter der Woche von 10 bis 23 Uhr geöffnet, samstags von 9 bis 24 Uhr und sonntags sowie an Feiertagen von 9 bis 23 Uhr. Für die Rutschenwelt gelten andere Öffnungszeiten . Werktags öffnet diese erst um 13 Uhr.

Die Außenrutschen öffnen bei mindestens 18 Grad Außentemperatur und schönem Wetter (kein Wind, kein Regen). Voraussichtliche Öffnung: April bis Ende Oktober .

Beim Eintrittspreis unterscheiden sich die Tarife je nach Auswahl der Bereiche. Der Eintritt in die Therme und das Erlebnisbad kostet für einen Tag 46 Euro. Möchte man alle Bereiche inklusive Saunen besuchen (ab 16 Jahren), zahlt man 54 Euro. Am Wochenende, bayerischen Feiertagen und in den Ferien wird ein Aufpreis in Höhe von fünf Euro fällig.

Es gibt jedoch auch Tarife für zwei, vier oder sechs Stunden. Für den Bereich Therme & Erlebnisbad gelten dann folgende Preise: 2 Stunden 22 € 4 Stunden 30 € 6 Stunden 38 € 1 Tag 46 € Für Kinder bis einschließlich drei Jahre ist der Eintritt kostenlos.

Für den Eintritt in alle Bereiche gelten folgende Preise: 2 Stunden 30 € 4 Stunden 38 € 6 Stunden 46 € 1 Tag 54 €

Anfahrt mit dem Auto: Erding liegt ca. 36 km nordöstlich von München und ist über drei Autobahnen erreichbar. Von München beträgt die Fahrzeit in die Therme 30 bis 45 Minuten, von Augsburg etwa eine Stunde und 15 Minuten.

Anfahrt mit dem ÖPNV: Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist die S-Bahn S2 Station Altenerding der schnellste Weg zur Therme. Neben den Busverbindungen 550 (Mo-Fr), 580 (Mo-Fr), und 570 (Samstag, Sonn- und Feiertag) können Besucherinnen und Besucher auch den 800 m langen, ausgeschilderten Fußweg ab dem S-Bahnhof nutzen.

Insgesamt fällt auf, wie viele Gedanken und Arbeit in die Rutschen geflossen sind. Ein Eindruck, der sich durch alle Bereiche der Therme Erding zieht. Selbst bei den Duschen unterscheidet sich die Therme von anderen Bädern. Anstatt, wie beim Mannschaftssport, nebeneinander aufgereiht zu duschen, sind diese einzeln blickdicht abgetrennt und mit Shampoo und Duschgel ausgestattet. Und auch in den Umkleidekabinen wurde ein wenig mehr investiert, jede mit einem eigenen Föhn ausgestattet. Ein Premium-Preis für ein Premium-Erlebnis eben.

*** Mit etwas Glück ist der Blick während der Fahrt nach vorn gerichtet, mit Pech kann das Ende der Rutschpartie nur erahnt werden. "Die Beine einziehen, dann kann man es besser beeinflussen", rät einer der Mitarbeiter. In jedem Fall geht es zunächst gemächlich weiter, ehe einen die Rutsche mit einem "Schwung ins Glück" entlässt und mit einem großen Platscher Wasser belohnt. ***