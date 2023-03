Interaktiver Rundgang durch die neue Donautherme: Das erwartet die Badegäste

Mehrmals wurde die Eröffnung verschoben, jetzt ist es endgültig so weit: Die Donautherme in Ingolstadt eröffnet. Was das Bad im Vergleich zu früher bietet.

Ankunft an der Südlichen Ringstraße 63, Ingolstadt. Über dem Eingang kringelt sich das blau-grüne Logo des Bades, daneben steht in Versalien geschrieben: Donautherme. Die gläserne Tür schiebt sich zur Seite und gibt den Blick frei in ein großzügiges, helles Foyer. Auf der linken Seite neben dem Kassentresen befinden sich Drehkreuze, die in drei verschiedene Welten führen: Erlebnisbad, Therme und Sauna. Wer sie betritt und früher häufig im Wonnemar war, wird es wiedererkennen – und doch viel Neues entdecken.

Das Angebot: Ein Rundgang durch die Donautherme Foto: Laura Gastl

Was im Vorfeld nicht alles gemunkelt wurde. Eher wird in Berlin ein neuer Flughafen gebaut. Oder 1860 München wird deutscher Meister. Derartige Kommentare waren noch vor Kurzem häufig zu lesen, wenn auf dem Instagram-Account der Donautherme in Ingolstadt ein neuer Post online ging. Denn das Bad befand sich fast fünf Jahre lang im Umbau. Nun ist es tatsächlich so weit: Am Dienstag wird das frühere Wonnemar wiederbelebt. Zwischen dem Schließen und der Neueröffnung liegen eine Insolvenz, ein Betreiberwechsel, eine lange Baustellenphase und mehrere verschobene Starttermine.

Was mit den tropischen Palmen und Strohschirmen aus dem Wonnemar ausgezogen ist, ist in erster Linie das Südsee-Flair. Stattdessen gibt es ein neues Motto: Donauauen. Eine Themenwelt mit regionalem Bezug, die sich in vielen Details wiederfindet. Überall präsent ist auch das neue Maskottchen, Otti Otter. Niedliches Detail: sein herzförmiger Bauchnabel.

So sieht das Logo über dem Eingang zur Donautherme aus. Foto: Laura Gastl

Das Erlebnisbad ist der Bereich, zu dem jeder Badegast Zutritt hat, denn er ist als Basistarif zu buchen. Hier wurde in erster Linie renoviert und weniger neu gebaut. Dazu gehören Wellen-, Sport- und Außenbecken, außerdem ein Whirlpool. Affe, Papagei und Schlange im Kinderbecken sind noch aus Wonnemar-Zeiten erhalten. Neu sind Otti, der am Beckenrand steht, und ein Spraypark – also eine Art Wasserspielplatz – im Außenbereich. Zum Rutschenturm gehören fünf Rutschen, neu gebaut wurden Wettkampf- und Reifenrutsche. Wer Hunger hat, der kann sich am Imbiss Burger, Pizza oder Currywurst holen.

Zum Erlebnisbad hinzugebucht werden kann die Thermenwelt, die neu gebaut worden ist. Durch das Drehkreuz in diesen Bereich kommen Badegäste erst ab 16 Jahren. Hier gibt es unter anderem Sole-, Tret- und Tauchbecken, einen Quelltopf, ein Dampfbad und ein Perlbecken – auch "Champagnerbad" genannt. Das Kernstück ist das große Thermenbecken inklusive Poolbar, Sprudelliegen und Massagedüsen. Von der Galerie mit seinen 54 Liegestühlen aus lässt sich der Bereich gut überblicken.

Otti Otter im Erlebnisbad-Bereich der Donautherme. Foto: Donautherme

Erst ab 16 zulässig ist auch die Saunawelt. Wer hier schwitzen möchte, muss draufzahlen – genauso wie für die Therme. Drinnen gibt es Hopfen-, Zirben- und finnische Sauna, draußen in Blockhütten Wald-, Donau- und Feuersauna. Für eine Abkühlung gedacht ist das Tauchbecken. Die Wassertemperatur darin schwankt zwischen 13 und 16 Grad Celsius. In mehreren Ruhe- und Schlafräumen – mit Namen wie "Donauufer", "Waldlichtung" oder "Waldhöhle" – können die Badegäste auf Liegen und Wasserbetten entspannen.

Erlebnisduschen, Dampfbad, Hamam und Bewegungsbecken finden sich ebenfalls in der modernisierten Saunawelt. Das Restaurant in diesem Bereich ist offen und modern gestaltet. Birkenstämme umrahmen einen großen Sitzbereich, im Zentrum ein offener Kamin. Rindercarpaccio, Bowls und andere Speisen werden hier serviert. Und auch draußen auf einer Dachterrasse können die Besucherinnen und Besucher sitzen, essen, trinken.

In dieser Blockhütte im Sauna-Außenbereich können die Gäste entspannen. Foto: Laura Gastl

Und dann gibt es in der Donautherme auch noch einen Wellnessbereich. Hier können sich die Badegäste verschiedene Behandlungen buchen. Im Angebot sind zum Beispiel Tiefen- und Peeling-, Aromaöl- und Entspannungsmassagen. Auch diese Räume sind hell und freundlich gestaltet. Direkt neben der Therme und über einen eigenen Eingang erreichbar ist das Fitnessstudio "Wasserkraft".

Navigieren Sie selbst durch die Donautherme, indem Sie über das Bild wischen und den Pfeilen in der 360-Grad-Tour folgen. Klicken Sie auf die verschiedenen Symbole, um Details zu entdecken.

In der Donautherme verteilen sich insgesamt 2,2 Millionen Liter Wasser auf 15 verschiedene Becken. Laut Betriebsleitung sollen darin 400.000 Badegäste pro Jahr schwimmen, baden, planschen. Am Tag haben circa 1500 Menschen Platz. Im Einsatz sein werden bis zu 130 Mitarbeitende – darunter Bade- und Saunameister, Reinigungskräfte und Masseure, Fitnesskaufleute und Anlagentechniker.

Einblick in Preise und Öffnungszeiten 1 / 4 Zurück Vorwärts Die Donautherme hat täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet.

Die Tageskarte für Erwachsene kostet 26 Euro , für Kinder 21 Euro . Es gibt aber auch günstigere Tarife für zwei oder vier Stunden.

Es gibt auch Angebote für Familien: Die Tageskarte für einen Erwachsenen mit Kind kostet 42,30 Euro , für zwei Erwachsene mit Kind 65,70 Euro . Jedes weitere Kind kostet 18,90 Euro pro Tag.

Der Übertritt in die Therme kostet drei Euro, in die Saunawelt (inklusive Therme) elf Euro. Beide Bereiche sind ab 16 Jahren zugänglich.

Das eingesetzte Wasser kommt übrigens – wie bereits zu Wonnemar-Zeiten – aus einem Thermalbrunnen, der über 600 Meter in die Tiefe reicht. Dieses ist etwa 27 Grad warm und soll nun verstärkt im Thermen-Neubau zum Einsatz kommen. Doch auch in den anderen Becken schwimmen die Badegäste künftig in Thermalwasser, vermischt mit Leitungswasser.

Energie: Eine Therme in krisenhaften Zeiten Foto: Laura Gastl

Pandemie und Krieg, Preissteigerungen und Krisen. Umbauphase und Eröffnung der Donautherme, eines Bades unter städtischer Regie, fallen in schwierige Zeiten. Da mag sich so manch einer die Frage stellen: Ist das Unterfangen überhaupt zeitgemäß?

Birgit Grübler, Betriebsleiterin der Donautherme, und Thomas Hehl, Geschäftsführer der Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen GmbH, sind einer Meinung: "Ja, ist es." Zum Beispiel werde die Donautherme – wie das Sport- und das Freibad in Ingolstadt auch – mit Fernwärme versorgt, sei also nicht auf Gas angewiesen. Die Abwärme kommt in Ingolstadt von der Müllverwertungsanlage (MVA) im Stadtteil Mailing und von der Gunvor-Raffinerie. Und auch, als die Therme noch unter dem Namen Wonnemar und der Regie der Interspa-Gruppe betrieben wurde, war sie bereits an das Fernwärmenetz angeschlossen.

Betriebsleiterin Birgit Grübler und Thomas Hehl, Geschäftsführer der Freizeitanlagen GmbH, führen vorab durch die Donautherme in Ingolstadt. Foto: Laura Gastl

"Bei Baubeginn 2002 musste die Entscheidung gefällt werden, ob ein Blockheizkraftwerk eingebaut wird, was damals ganz typisch war für den Bäderbereich", erinnert sich Thomas Hehl. Die Alternative, für die sich der Stadtrat letztendlich aussprach: Fernwärme. Zu damaligen Zeiten schon "sehr fortschrittlich", so Hehl. Fragt man den Geschäftsführer nach der elektrischen Versorgung, lautet die Antwort: "Die Donautherme bezieht Ökostrom von den Stadtwerken Ingolstadt."

Daneben sieht Birgit Grübler "den Mehrwert für die Bevölkerung und die Gesellschaft, gerade in diesen Zeiten". Viele Menschen überlegen: Was kann ich mir leisten? Anstelle einer größeren Reise tendierten viele eher dazu, einen Tagesausflug in der Nähe zu machen. Diese Möglichkeit möchte die Betriebsleiterin der Donautherme in Ingolstadt bieten.

Dennoch ist es Birgit Grübler wichtig, nicht zu übertreiben und bedacht mit Energie umzugehen. So sollen die Öffnungszeiten an das Nutzerverhalten der Gäste angepasst werden. Sie nennt ein Beispiel: "Morgens um zehn, wenn die Kinder alle in der Schule sind, brauche ich Kinderattraktionen nicht in Betrieb zu nehmen." Das Beheizen der betroffenen Becken und die Wasserkreisläufe könnten dann entsprechend reguliert werden.

Umbauphase: Vier Jahre Baustelle Foto: Laura Gastl

Als Großbaustelle machte das Freizeitbad in Ingolstadt schon vor seiner erstmaligen Eröffnung 2003 von sich reden, damals noch unter dem Namen Wonnemar. 2018 dann, 15 Jahre später und noch betrieben von der Interspa-Gruppe, rollten wieder die Bagger an. Im Fokus sollte die Vergrößerung des Gesundheitsbereichs stehen. Außerdem geplant waren ein Wasserspielplatz im Freien, neue Rutschen und eine verbesserte Saunalandschaft.

Veranschlagte Kosten: 16 Millionen Euro

Zu Beginn der Maßnahmen hatte das Bad noch unter Einschränkungen und Baulärm geöffnet. 2019 dann sollte das Bad ein halbes Jahr lang ganz schließen. Anfänglich veranschlagten die Interspa-Gruppe und die Stadt Ingolstadt – die sich mit 49 Prozent an den Sanierungskosten beteiligen wollte – für das gemeinsame Umbau-Projekt knapp 16 Millionen Euro. Doch die Kosten sollten um drei Millionen Euro steigen. So kalkulierte man jedenfalls.

Veranschlagte Kosten: 19 Millionen Euro

Dann kam es auch noch zu Querelen aufgrund "eines erheblichen zeitlichen Verzugs im Baufortschritt", wie Wonnemar in einer Pressemitteilung verlautbaren ließ. Die Verantwortlichen kündigten dem Generalunternehmer. Nach einem kurzzeitigen Baustopp gingen die Arbeiten dann doch weiter – mit demselben Generalunternehmer. Zu diesem Zeitpunkt rechnete man mit weiteren vier Millionen Euro on top.

Veranschlagte Kosten: 23 Millionen Euro

Doch das Hickhack ging weiter. Nach den Streitigkeiten kam Corona, die zur Interspa-Gruppe gehörenden Betreibergesellschaften gingen pleite und meldeten letztendlich Insolvenz an. Im Februar 2021 dann übernahm eine Tochtergesellschaft der Ingolstädter Stadtwerke, die Freizeitanlagen GmbH, das Bad. Das Ziel: so bald wie möglich wiedereröffnen. Zu diesem Zeitpunkt seien rund 80 Prozent der Bauarbeiten bereits abgeschlossen gewesen – so kommunizierten es zumindest die Verantwortlichen.

"Wir haben zunächst fortgeführt, was begonnen worden ist", sagt Thomas Hehl. Sprich: Thermen-Neubau, Verbesserung der Saunen im Innenbereich, zwei neue Rutschen. "Das klingt leichter, als es ist." So habe man zunächst einmal mit den Firmen verhandeln müssen, ob diese unter Anleitung eines neuen Betreibers weiterarbeiten.

Veranschlagte Kosten: 32 Millionen Euro

Allerdings: Die neuen Verantwortlichen sahen sich die Baustelle, die zuvor lange brach gelegen war, genau an – und stellten fest, dass der Sanierungsbedarf größer war als zuvor angenommen. Im Bereich der Technik und der Statik musste nachgerüstet werden. Auch die Sanitäranlagen wurden modernisiert und der komplette Eingangsbereich erneuert, in den Umkleiden wurden 1200 Spindtüren ersetzt. "Außerdem ist die Gastronomie sowohl im Erlebnisbad als auch im Saunabereich verändert worden", ergänzt Hehl. Denn klar sei auch: Wenn eine Therme so lange geschlossen hat, sollte sich auch einiges wandeln – und nicht nur Dinge wie Technik und Statik, die die Badegäste optisch gar nicht sehen.

Immer wieder verschob sich der Eröffnungstermin der Donautherme – zuletzt von vor Weihnachten auf Ende Januar auf Ende März dieses Jahres. "Lieferengpässe und Unsicherheiten, die sich durch alle Bereiche des Baus ziehen", sorgten für Verzögerungen, wie die stellvertretende Betriebsleiterin Simone Hofbauer mitteilte. Auch krankheitsbedingte Ausfälle von Mitarbeitern trugen zum Aufschub der Eröffnung bei, so Thomas Hehl.

Tatsächliche Kosten: 38 Millionen Euro

All das Hickhack beiseite: Kurz vor Öffnung der Therme gehen die neuen Betreiber von Gesamtkosten in Höhe von 38 Millionen Euro aus. Damit hat sich die anfänglich veranschlagte Summe mehr als verdoppelt. Thomas Hehl begründet das mit höheren Materialkosten, der Verlängerung der Bauzeit und zusätzlichen Maßnahmen, die erforderlich geworden seien.

Ein Rückblick: Das gute alte Wonnemar Foto: Xaver Habermeier (Archiv)

Als das Wellness- und Erlebnisbad Wonnemar, gelegen direkt am Donauufer in Ingolstadt, im Oktober 2003 zum ersten Mal seine Türen für die Badegäste öffnete, legte es einen gelungenen Start hin. "34 Grad in Hawaii, 34 Grad auf Bali, 34 Grad in Ingolstadt, in der Donautherme Wonnemar" – so lautete der Slogan. In der ersten Zeit besuchten im Schnitt über 2200 Personen pro Tag das Erlebnisbad – eine Zahl, die deutlich über dem Plansoll der Betreibergruppe Interspa lag, die mit weniger als der Hälfte gerechnet hatte.

Nach 18-monatiger Bauzeit wurde das Wonnemar als eine der großen neuen Freizeit-Attraktionen in der Region gefeiert. Der damalige Oberbürgermeister Alfred Lehmann sprach von einem Zugewinn an Attraktivität für den Tourismusbereich und an Freizeitwert. "Früher musste man für so eine Einrichtung bis nach Erding oder Nürnberg fahren", sagte Lehmann und nannte das Bad einen "Volltreffer". Für Interspa war es bereits die dritte Therme der Wonnemar-Reihe: Nach Wismar und Sonthofen folgte Ingolstadt. Dort bezuschusste die Stadt den Betrieb. Kritische Stimmen bezüglich der Kosten des 25,6-Millionen-Euro-Projekts tat der OB ab, denn "einfache Vergleiche zu x-beliebigen, normalen Hallenbädern kann man so nicht gegenüberstellen".

Wonnemar-Badegäste erinnern sich an alte Zeiten 1 / 6 Zurück Vorwärts "Ich war früher oft mit meinen Eltern im Wonnemar. Zusammen mit meinem Dad habe ich mich dort das erste Mal auf eine große Rutsche getraut. Das war so cool, dass ich immer wieder hin wollte." Larissa G., 21 Jahre

"Wir waren früher sehr gerne im Saunabereich. Dank der tollen Lage sind wir oft spontan am späten Nachmittag für ein paar Stunden hingefahren und haben entspannt. Besonders gut haben uns die langen Motto-Saunanächte gefallen." Margot S., 55 Jahre

"Ich fand den Rutschenturm gut, da hat es immer viel Spaß gemacht. Es gab auch einen sehr schönen Bereich für kleine Kinder mit einem Piratenschiff, auf das man draufgehen konnte. Die Gastronomie hat allerdings zu wünschen übrig gelassen. Ich freue mich, wenn die neue Donautherme eröffnet und werde auf jeden Fall reinschauen." Marcel S., 27 Jahre

"Wir haben früher oft Familienausflüge ins Wonnemar gemacht. Ab und zu waren auch Freunde dabei. In der Ferienzeit war dort immer recht viel los." Ann-Katrin L., 26 Jahre

"Sehr cool fand ich den Außenbereich mit dem Strudel. Im Sommer war ich sogar mal auf einer Beachparty im Wonnemar. Mit 13 bin ich im Schwimmerbecken meine ersten Kilometer am Stück geschwommen, das waren 40 Bahnen." Andreas S., 31 Jahre

"Ich habe viele schöne Erinnerungen an das Wonnemar. Als Kind war ich dort oft mit Freunden und meiner Familie. Meine Highlights waren der Kinderbereich und das Außenbecken. Auch das große Wellenbecken hat immer für viel Spaß gesorgt." Tizian B., 21 Jahre

"Dieses Bad ist einzigartig in Deutschland. Vom Angebot und der Größe her ist das Wonnemar Ingolstadt Ausdruck einer neuen Badekultur", schwelgte Interspa-Chef Volker Kurz beim Richtfest in Superlativen. Zwölf verschiedene Becken mit insgesamt 1341 Quadratmetern Wasserfläche und einem Inhalt von acht Millionen 0,2-Liter-Trinkgläsern, das alles auf rund 60.000 Kubikmetern umbauten Raum – das entspreche etwa 150 Einfamilienhäusern. So verdeutlichte Volker Kurz damals die Dimensionen des neuen Wonnemars.

Wonnemar – das ist der Markenname der Bäderfamilie, die noch heute existiert und andernorts Thermen betreibt. Mit dem Namen wollte sich die Ingolstädter Stadtratsmehrheit erst nicht anfreunden. Nach einigen Diskussionen mit dem Bauherrn einigte man sich schließlich auf einen standorttypischen Namenszusatz als Kompromiss: "Donautherme Wonnemar" sollte der Standort in Ingolstadt künftig heißen.

Damit sollte auch die Tatsache betont werden, dass die künstliche Wasserwelt von Thermalwasser gespeist wurde, das bei Probebohrungen unter dem ehemaligen Bundeswehrgelände an der Südlichen Ringstraße zutage kam. Oberbürgermeister Lehmann gab damals an, es sei 28 Grad Celsius warm und sprudele in ausreichender Menge.

Das Maskottchen des Wonnemars in Ingolstadt war Wonni

Der Ingolstädter Wonnemar-Betrieb startete mit 58 fest angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Im Inneren der Therme reckten sich die künstlichen, aber täuschend echt aussehenden Palmen bis unters Holzdach empor, darunter lag das Wellenbecken. Die Rückwand des Sportbades war mit einer Schaumkronenkulisse bemalt. Von der Spitze des Rutschenturms aus führten vier Bahnen hinab in die Tiefe: die Turborutsche, die Röhrenrutsche, "Magic Eye" und "Free Fall". Im Badehaus gab es drei Bereiche: Thalasso-, Kneipp- und Heißwasserbecken waren durch einen Schwimmkanal mit dem Sole-Außenbecken verbunden. Das Solarium war als Wüstenraum gestaltet.

Die Wellnesslandschaft bot Hamam-Bad, Sinterterrassen eines türkischen Pamukkale, einen Ruheraum mit beheizten Liegen, Massage und Heubad. Ergänzt wurde das Angebot durch eine Saunalandschaft mit Heiß-, Tauch- und Erfrischungsbecken. Seehund Wonni, das Maskottchen des Wonnemar, grüßte die Kleinen im Kinderbereich mit echtem Holzboot und begegnete den Badegästen auch an anderen Stellen in der Therme. Sowohl im Bad selbst als auch im Saunabereich befanden sich je ein Restaurant.

Fast 16 Jahre lang – von Oktober 2003 bis Juni 2019 – war das Wonnemar in Ingolstadt in Betrieb. Im Schnitt kamen pro Jahr 300.000 Badegäste. Dann sollte saniert werden, denn die Besucherzahlen waren in den Jahren zuvor immer weiter zurückgegangen. Zu Weihnachten sollte das Bad wieder öffnen. Eigentlich. Doch dann kam es zu Streitigkeiten mit dem Generalunternehmer. Später, im September, meldete die Interspa-Gruppe Insolvenz an. Und das Wonnemar in Ingolstadt war Geschichte.

Nun eröffnet die neue Donautherme also fast vier Jahre nachdem das alte Wonnemar geschlossen hatte. In der Zwischenzeit ist in Berlin kein neuer Flughafen entstanden. Und auch 1860 München wurde nicht deutscher Meister. Dennoch ist viel passiert, und Ingolstadt hat seine Therme inklusive Erlebnisbad wieder. In unserem Quiz können Sie Ihr Wissen dazu auf die Probe stellen – und auch ein wenig raten.