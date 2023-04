Wasserrutsche Neue Rutsche in der Therme Erding: Wir zeigen die "Big Bang" im Video

Von Felix Gnoyke - 07:43 Uhr

Die größte Therme der Welt ist um eine Attraktion reicher: die Big Bang. Wie schlägt sich die Rutsche im Test und was hat die Therme Erding sonst noch zu bieten? Eine Reportage.

***Blauer oder gelber Reifen? Die erste Entscheidung muss bereits vor dem Gang nach oben getroffen werden. Dann folgen etliche, leicht rutschige Treppenstufen. Vorbei an nassen Menschen, die alle das Gleiche wollen: Rutschenspaß. In 16 Metern Höhe erwartet sie die neueste Attraktion der Therme Erding, die Big Bang. Unermüdlich sprudelt Wasser in das blau gefärbte Einstiegsbecken – als würde es bereitwillig auf alle Adrenalinjunkies und Wagemutigen warten, die ihren Reifen dort platzieren.***

Fast zwei Jahre hat die Fertigstellung der 19. Rutsche im Innenbereich gedauert. Die Big Bang wird als "kleine Schwester" der beliebten Reifenrutsche Big Wave bezeichnet und ist das etwas kleinere Indoor-Äquivalent. Sie ist die einzige Rutsche dieses Typs weltweit, die nicht im Freien steht. Dafür musste sogar das Dach aufgeschnitten werden. Jetzt ist wieder ein Fleck mehr verbaut – für schlappe 1,8 Millionen Euro. Ein Premium-Preis für ein Premium-Erlebnis. Das trifft auch auf die Eintrittspreise zu. Für eine vierköpfige Familie kostet der Tageseintritt etwa 200 Euro. Trotzdem kommen jährlich rund 1,8 Millionen Gäste. Wie kommt das?

