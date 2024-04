Ein riesiges Loch: So sieht es auf der Baustelle Weiherhof aus

Von Maximilian Czysz - 17:59 Uhr

Ein Blick hinter die Kulissen der Großbaustelle Weiherhof im Schwarzachtal. In zwei Jahren soll das alte Gebäude sein neues Gesicht zeigen.

Wer durch die kunstvoll beschlagene Flügeltür den Weiherhof betritt, steht nicht wie früher in der Gaststube, sondern unter freiem Himmel. Das Stockwerk über der ehemaligen Ausflugswirtschaft ist ebenso verschwunden wie der Dachstuhl. Der markante Schweifgiebel ist abgebaut. In den nächsten zwei Jahren wird der Weiherhof komplett umgekrempelt, um dann in alter Optik eine neue Funktion zu bekommen.

Die alte Eingangstüre der Gastwirtschaft: Dahinter ist derzeit alles Baustelle. Foto: Marcus Merk

Der Weiherhof soll in Zusammenarbeit von Bezirk und Landkreis ein barrierefreier Lern- und Bildungsort werden. Die Kunstangebote sollen sich an alle Altersgruppen richten. Alle Fachrichtungen der bildenden Kunst sollen angesprochen werden. Matthias Hain vom Bezirk Schwaben und Silvia Kugelmann, die frühere Bürgermeisterin von Kutzenhausen und selbst Kunstschaffende, sowie Künstler Norbert Kiening hatten die Ideen ausgebrütet.

