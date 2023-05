Im Notfall kommt das Trinkwasser direkt aus der Wertach

Von Elmar Knöchel - vor 52 Min. Artikel anhören Shape

Bei einer Übung zur Aufbereitung von Trinkwasser zeigt das Bayerische Rote Kreuz in Hiltenfingen, wie aus Wertachwasser Trinkwasser wird.

Die Wasserbecken auf dem Gelände des Hiltenfinger Feuerwehrhauses fallen sofort auf. Sie erinnern an Gartenpools. "Das sind unsere Wasserbehälter", sagt Alexander Leupolz. Er leitet die Übung des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK). Der Königsbrunner hat schon mehrere Einsätze in Krisenregionen hinter sich. "Wasser ist eines der elementaren Bedürfnisse. Wir sorgen dafür, dass die Wasserversorgung auch im Notfall aufrechterhalten werden kann", sagt er.

Ohne Übung geht es nicht

Damit das im Ernstfall klappt, muss viel geübt werden. 22 Teilnehmer absolvieren in Hiltenfingen die "Grundausbildung Wasseraufbereitung". Sie kommen aus Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Nach drei theoretischen Ausbildungstagen folgen nun vier praktische Tage. Danach steht ein Lehrgang in Baden-Württemberg an, bei dem das Wissen in die Praxis umgesetzt werden muss. Bei der Übung ist auch die "internationale Fortbildung" Thema.

