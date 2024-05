Wo Nachtschwärmer im Kreis Augsburg nach Mitternacht noch ausgehen können

Je später die Stunde, desto geringer die Auswahl der geöffneten Gaststätten. Unsere Redaktion hat sechs Vorschläge für einen Absacker im Landkreis Augsburg.

Wer kennt es nicht: Der Abend ist längst in die Nacht übergegangen, Restaurants schließen, aber man will noch nicht nach Hause gehen. Zu gut sind die Gespräche, zu gering die eigene Müdigkeit. Manche Bars, Discos und Kneipen im Augsburger Land laden auch nach Mitternacht noch auf ein letztes Getränk ein - oder auf mehrere. Sechs Vorschläge der Redaktion.

Es ist nicht übertrieben, das Rainbow als Institution des Schwabmünchner Nachtlebens zu bezeichnen. Karlo Droll betreibt die Kultkneipe seit 42 Jahren. Gespielt werden dort Rock-Klassiker vergangener Jahrzehnte und Chart-Musik. Wer zu später Stunde zum Getränk noch etwas essen möchte, kann Baguette ordern. Für sein reiferes Publikum ist die Kneipe laut Droll wie das eigene Wohnzimmer. "Da sind sie mit 18 schon gewesen und jetzt sind sie 60", sagt der 73-Jährige mit einem Lachen.