Wer Kneipen auf dem Land will, muss auch hingehen

Plus Sie werden weniger, aber im Landkreis Augsburg gibt es noch einige Bars, Kneipen und Discos. Wer gerne ausgeht, kann dazu beitragen, dass das so bleibt.

Früher wurde mehr gefeiert. Zumindest, wenn man den Betreibern von Bars und Discos in ganz Deutschland glaubt. Sie sagen, die jungen Gäste gehen nicht mehr so viel aus wie früher. Auch die Statistik legt das nahe.

Die Zahl der Discos hat sich laut Statista innerhalb eines Jahres halbiert, die der Bars geht seit wenigen Jahren zurück. Und immer wieder ist aus den Reihen der älteren Generationen zu vernehmen, dass es früher sogar in den Dörfern ein Nachtleben gab, Kneipen und teilweise auch eine Disco, etwa den in den 1980er-Jahren legendären Casino-Club in Horgau. Alles vorbei? Nicht ganz. Zwar gibt es auch im Landkreis Augsburg deutlich weniger "Boazn" und Tanzlokale als noch zum Ende des vergangenen Jahrtausends. Aber es gibt sie noch, wie unser Artikel zeigt. Auch auf den Dörfern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

