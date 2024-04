Festsaal-Abriss in Königsbrunn: Hier fanden legendäre Partys statt

Von Marco Keitel - vor 21 Min.

Striptease und Silvester: In 70 Jahren fanden in dem jetzt abgerissenen Saal des Hotels Zeller in Königsbrunn tausende Feiern statt. Einige bleiben in Erinnerung.

Nur die Wand steht noch. Ansonsten hat der Bagger beim Hotel Zeller in Königsbrunn schon ganze Arbeit geleistet. Ende der Woche soll der Abriss des Festsaals abgeschlossen sein. Der "Zeller-Saal" ist genau genommen sogar älter als das Hotel Zeller. 1954 wurde dort zum ersten Mal gefeiert. Aus dem Gasthof "Zum Goldenen Hirsch", der seit 1919 in Familienbesitz ist, wurde erst 1968 das Hotel Zeller. In sieben Jahrzehnten gab es einige denkwürdige Feiern.

Daran erinnern sich sowohl Walter und Georgine "Gina" Mitzel, geborene Zeller, die das Hotel jahrzehntelang führten, als auch ihre Tochter Gabi Dreisbach. Vor 21 Jahren stand ein Generationenwechsel an. Heute leiten Gabi Dreisbach, ihr Mann Christian und ihre Schwester Gundi Mitzel das Hotel. Der Festsaal wurde in Königsbrunn in den 1950er-Jahren sehnlichst erwartet, erinnert Gina Mitzel sich: "Hochzeiten waren schon angemeldet, als der Saal noch gar nicht fertig war." Für Hochzeiten und Familienfeiern blieb er auch in den kommenden Jahrzehnten eine der ersten Anlaufstellen in Königsbrunn, 80 bis 85 davon seien es in manchen Jahren gewesen.

