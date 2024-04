Auf ins kühle Nass: Bald beginnt die Freibadsaison im Landkreis Augsburg

Von Jennifer Kopka - 18:30 Uhr

Eine gute Nachricht: Alle Freibäder können dank dichter Personaldecke ohne Schließtage öffnen. In Meitingen gibt es einen neuen Betriebsleiter. Ein Überblick.

Die Mitarbeiter der Freibäder in der Region haben die vergangenen Wochen genutzt, um alles auf die kommende Freibad-Saison vorzubereiten. In diesem Jahr können alle Bäder auch personell voll durchstarten. Einige Bäder blieben in den vergangenen Jahren wegen Personalmangels an manchen Tagen geschlossen.

SunSplash Meitingen

Carsten Sack ist der neue Betriebsleiter im SunSplash. "Jedes Schwimmbad funktioniert ähnlich: Man muss sich reinhören, sehen und fühlen", sagt Carsten Sack. Er hat nach 23 Jahren im Freibad Lechhausen in Augsburg seinen Dienst im Landkreis angetreten. Den April hat er genutzt, um Kabel abzulaufen, Druckluftschläuche zu erfühlen und sich im Technikraum mit Geräuschen und Geruch vertraut zu machen. "Den Super-GAU, austretendes Chlorgas, riecht man natürlich sofort", sagt der 45-Jährige. Da die Filter und Pumpen jedoch sehr laut sind, müsse man sich auch auf seine anderen Sinne verlassen können. So kann der Betriebsleiter bei Problemen schnell eingreifen, weil er die Technik mit allen Sinnen versteht. Die Edelstahlbecken des SunSplash sind neu für den Betriebsleiter. Im Lechhauser Freibad, Baujahr 1954, waren die Becken noch aus Beton.

