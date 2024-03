Wo es in der Region Augsburg Abenteuer mit Tieren zu erleben gibt

Von Kristina Orth - vor 32 Min.

Endlich steigen die Temperaturen, und der Landkreis Augsburg hat so viele Möglichkeiten, etwas mit Tieren zu erleben. Von Kamel oder Ponyreiten, bis Lamas an der Leine führen.

Wer ein Haustier hat, weiß, wie positiv Tiere auch Menschen beeinflussen können durch ihre pure Anwesenheit. Für alle, die kein Tier daheim haben oder bei denen es statt Meerschweinchen auch mal ein Pferd sein darf, hier ein paar Tipps.

Ponyreiten im Horgau bei Winterhalder

Der Traditionshof Winterhalder im Horgau hat schon bei vielen Kindern die Begeisterung fürs Reiten geweckt und Reitsportler beiderlei Geschlechts hervorgebracht. Unter der Woche können Familien fast jeden Nachmittag außer am Mittwoch auf dem Reiterhof Winterhalder von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr ihre Kleinen mit einem geführten Ausritt glücklich machen. Am Wochenende und an Feiertagen öffnet der Hof seine Pforten von 13 Uhr bis 16.30 Uhr. Die Ponys sollten Besucher und Besucherinnen am besten bis spätestens eine Stunde vor Schließung des Hofs, also bis 15.30 Uhr abholen. Bei Regen und Schneefall bitte unter der Telefonnummer 08294 2797 anrufen und die Öffnungszeiten erfragen. Die Ponys kosten für eine Stunde 15 Euro, Pferde 17 Euro und ein Leihhelm zwei Euro. Fahrradhelme sind auch in Ordnung.

