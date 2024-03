Zwei Unglücksfälle trafen das Gasthaus Zur Post in Hammel hart

Seit 1900 war das Gasthaus Zur Post in Hammel im Besitz der Familie Reitmayer. Sie hat früher Ausflügler, Tanzwütige und Faschingsfreunde bewirtet.

Ob urige Brauwirtschaft oder edles Café: In der Serie "Wirtshausgeschichte(n)" lassen wir die Historie ehemaliger Lokale im Augsburger Land wieder aufleben.

Das Gasthaus Zur Post im Neusässer Ortsteil Hammel gehörte zu den beliebtesten Lokalen in der Region Augsburg. Was aus dem Wirtshaus geworden ist, berichtet ein Nachfahre der einstigen Eigentümerfamilie.

So sah das Gasthaus zur Post bei Hammel, einem Ortsteil von Neusäß aus. In idyllischer Lage am Waldrand gelegen. Foto: Repro Andreas Seitz

Noch zu seinen Lebzeiten zwischen den beiden Weltkriegen hat Anton Reitmayer das Gasthaus um einen prächtigen Anbau ergänzt: den Saalbau Hammel - ein Ort, an dem jeden Samstag Tanzgesellschaften mit bis zu 350 Leuten zusammentrafen. Dort spielten Livebands wie die Pfeiffer oder die Silver Stars. Das Gasthaus war ein beliebtes Ausflugsziel. Jedes Wochenende seien Hunderte von Radlfahrern nach Neusäß gekommen, weiß Maximilian Bartel-Zwack, ein Nachkomme der ehemaligen Wirtshausbetreiber.

8 Bilder Der Saalbau Hammel vom Gasthaus "Zur Post" in Neusäß Foto: Kristina Orth

Anton Reitmayer stand einst in Diensten der Gutsherren von Stetten. Für seine besondere Beflissenheit im Umgang mit den 20 bis 30 Pferden konnte er von den Gutsherren das Anwesen kaufen. Er gründete zusammen mit seiner Ehefrau Josefa das Gasthaus Zur Post und war ab dann selbstständig tätig. Das Gasthaus lief gut, bis am Ende des Ersten Weltkrieges ein Unglück geschah:

Er manövrierte ein mit Bierfässern schwer beladenes Pferdefuhrwerk bei Hainhofen. Es kippte offenbar um: Am Berghang überrollten ihn die Bierfässer. Nach einigen Wochen erlag er seinen schweren Verletzungen.

Zweiter Weltkrieg: Trotz familiärer Verluste lief das Geschäft weiter

Der Betrieb im Gasthaus lief weiter - dank Anton Reitmayers tatkräftiger Ehefrau Josefa und Sohn Markus. Die beiden führten das Gasthaus, bis ein weiterer Unglücksfall die Familie traf: Ende des Zweiten Weltkrieges fiel Markus Reitmayer 1945 bei Tomaszow im heutigen Polen. Seine Schwester Johanna Reitmayer trat nun zusammen mit ihrem Ehemann August Zwack an seine Stelle. Zwack war Taubstummenlehrer und später Vertriebsleiter bei Faber-Castell. Die Gastwirtschaft lief nebenher. Der Verlust eines Beines schützte August Zwack davor, im Zweiten Weltkrieg dienen zu müssen, wie Maximilian Bartel-Zwack erzählt. Er ist der Sohn von August Zwack und Johanna Reitmayer.

Im Fasching war das Gasthaus Zur Post ein großer Anziehungspunkt. Insbesondere für Kinder. Fast jeden Tag habe es Kinderbälle gegeben, berichtet Maximilian Bartel-Zwack. Er habe Limonade ausgeschenkt oder Eis verkauft und im Sommer im Biergarten geholfen. 1957 verkaufte die Familie das Gasthaus - wenige Jahre nachdem August Zwack verstorben war. Nach dem Krieg seien wegen der vielen Autos immer weniger Ausflügler gekommen, erklärt Maximilian Bartel-Zwack. Die Alpen hätte das Augsburger Land als gefragtes Tagesausflugsziel abgelöst.

Nach dem Verkauf: Vom Saalbau Hammel zur Disco Casino Hammel

Nach dem Verkauf habe eine Brauerei aus der Ulmer Gegend eine der ersten Diskotheken in den früheren Gasthausgebäuden eröffnet: Casino Hammel hieß der Club. Später wurde an einen Bauherren verkauft. Drei Bäume aus dem ehemaligen Biergarten erinnern heute noch an damals.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Kennen auch Sie ehemalige Lokale im Landkreis, die heute nicht mehr bewirtschaftet sind? Teilen Sie Ihre Erinnerungen und Fotos mit der Redaktion per E-Mail an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de oder redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de.