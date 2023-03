"Übernehmt ihr das Unternehmen?" – Wenn Töchter ihren Vätern nachfolgen

Von Christina Heller-Beschnitt - vor 33 Min. Artikel anhören Shape

Noch immer ist es seltener, dass ein Vater sein Geschäft an eine Tochter übergibt. Warum eigentlich? Zu Besuch bei Töchtern, die den Weg gehen werden – oder schon gegangen sind.

Zwei Jahre ist es her, da stand Familie Munk vor einer Entscheidung: Wie geht es weiter mit dem Familienunternehmen, wenn sich Ferdinand Munk zur Ruhe setzt? Wird die Firma verkauft oder vermacht? Die Unternehmerfamilie saß zusammen zum Familienrat. Alle waren da: Vater Ferdinand Munk, Mutter Ruth Munk, ihre drei Töchter Margit Werdich-Munk, Silvia Munk, Viktoria Frey-Munk sowie der Sohn Ferdinand Munk. An diesem Nachmittag stellte der Vater seinen Kindern die Frage, auf die sie erst keine Antwort wussten: Übernehmt ihr das Unternehmen? Nur für den Sohn war schnell klar, er hat kein Interesse. Dabei stellen Väter in deutschen Familienunternehmen die Frage viel häufiger ihren Söhnen als ihren Töchtern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .