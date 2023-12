Hochzeit, Abschied, Neustart: Für sie war 2023 ein besonderes Jahr

Erste Hochzeit im Sisi-Schloss, Wiedereröffnung der Burgkirche, neuer Pfarrer in Kühbach – für einige Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg war 2023 außergewöhnlich.

Hannah Sassnink hat buchstäblich einen bewegten Sommer hinter sich: Mit ihrem Mann Michael gründete die Spitzenläuferin Ende August die "Diamonds Aichach". Ein Laufverein für Profis wie für Anfänger, im Mittelpunkt stehen gemeinsame Trainingseinheiten und gelegentliche Rennen. "Nebenbei" sind die Sassninks im September zudem Eltern geworden.