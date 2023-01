Im Moosbräu in Aindling packt die ganze Familie an

Seit 1886 ist das Moosbräu in Besitz der Familie Gutmann. Die Geschichte des Gasthauses in Aindling geht aber noch deutlich weiter zurück.

"Heirate jemanden, der gut kochen kann, denn Schönheit vergeht, aber der Hunger bleibt." Dieser Spruch ist auf einem Schild im Nebenzimmer im Gasthof Moosbräu in Aindling zu lesen. Mit einem Augenzwinkern erklärt Chefin Katharina Gutmann dann: "Genau so habe ich es gemacht." Gemeinsam mit Ehemann Jochen Gutmann, der mit seiner Schwester Michaela im Moosbräu die Küche schmeißt, den Schwiegereltern und dem großen Team der "Mädels", wie Katharina Gutmann ihr Servicepersonal nennt, wuppt sie den waschechten Familienbetrieb.