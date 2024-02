Virtuelle Zeitreise: Die ersten Facebook-Posts im Landkreis Augsburg

Von Jonathan Lübbers - vor 49 Min.

Facebook wird 20. Deswegen hat sich unsere Redaktion auf Spurensuche begeben. Ein Blick auf besondere Posts und kuriose Nachrichten aus dem Augsburger Land.

Vor 20 Jahren ging Facebook an den Start. Bei uns im Landkreis nahm das Phänomen erst spät Fahrt auf, wie ein Rückblick zeigt. Was damals kaum jemand vermutet hat: Soziale Medien gehören inzwischen auch im Augsburger Land zum Alltag. Sei es, um eigene Bilder hochzuladen, Katzenvideos zu schauen oder sich über die nächste Demonstration zu informieren. Vor genau 20 Jahren, am 4. Februar 2004, hat Mark Zuckerberg Facebook gegründet. Es veränderte den sozialen Umgang - aber nicht von Anfang an. Ein Blick zurück auf die Entwicklung in der Region.

Landkreis Augsburg feiert Start in das Ausbildungsjahr 2011

Mitte des Jahres 2011 startete der Landkreis Augsburg seinen offiziellen Facebook-Kanal. Zunächst wurden dort nur einige Bilder in Fotoalben gepostet, zum Beispiel zu der Oldtimer-Rally im Juli 2011 oder vom Richtfest im Amazon-Logistikzentrum in Gablingen. Den ersten Beitrag postete der Landkreis dann am 1. September 2011 auf seinem Kanal.

