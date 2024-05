Oberer und unterer Wirt in Biberbach - zwischen Fuggern und Amerikanern

Der Obere und Untere Wirt belebten einst Biberbach. Die Landschaftspfleger Monica Kühnel und Alois Pfaffenzeller wissen, was aus den Lokalen wurde.

Das Wirtshaus-Gebäude des oberen Wirtes mit seinen geschwungenen, welschen Giebeln stammt aus dem Jahr 1924. Es ist zwischen einzelnen Bauernhöfen und grünen Wiesen am Ortsrand gelegen. Erbaut hat es die Familie Kugelmann für 56.000 Reichsmark. Auf der Wiese hinter dem Wirtshaus wächst Schilf, hier lag früher ein Weiher. Die Wirtsfamilie Schwenk pachtete das Anwesen seit 1935 vom Gesellschaftsbräu und Löwenbräu Augsburg. Im Winter sägten die Wirtsleute Schwenk große Blöcke aus dem gefrorenen Eis des Sees, um das Bier zu kühlen, bis Wirtin Franziska Schwenk 1955 verstarb. Danach diente das Wirtshaus als Übergangsschule.

Der ehemalige Bürgermeister Alois Pfaffenzeller scherzt über seine Schulzeit: "Ich bin nicht aus der Schule gekommen, sondern aus der Wirtschaft." Auf der Wiese vor dem oberen Wirt habe er gemeinsam mit den anderen Kindern des Dorfes und ihrem Lehrer Karl Müller regelmäßig Fußball gespielt, sagt er. Der Tanzsaal im ersten Stock des Wirtshauses diente im Jahr 1959 acht Klassen mit insgesamt 57 Kindern übergangsweise als Klassenzimmer wegen der Schulsanierung.