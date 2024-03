Jede zehnte deutsche Gaststätte musste 2023 schließen

Plus Fast 40 Gaststätten schließen in Deutschland jeden Tag. Viele haben die Dauerkrise der vergangenen Jahre nicht überwunden. Und die Prognosen machen wenig Hoffnung.

Die Gastronomie in Deutschland kommt nicht aus der Krise – im Gegenteil. Etwa 14.000 Betriebe mussten im vergangenen Jahr schließen und damit fast jede zehnte Gastwirtschaft im Land. Das ergab eine Erhebung der Wirtschaftsauskunftei Creditreform. Prognosen für das laufende Jahr machen wenig Hoffnung auf ein Ende des Wirtshaussterbens.

Das Problem: Viele Betriebe hätten das Dauertief der vergangenen Jahre nie überwunden, sagt Patrik-Ludwig Hantzsch, Leiter der Abteilung Wirtschaftsforschung bei Creditreform. Erst brachen die Einnahmen durch Corona ein. Dann kam die Inflation, die Kaufkraft schwand – und mit ihr schwanden auch die Kundinnen und Kunden. Der Umsatz lag 2023 preisbereinigt 13 Prozent unter dem Wert vor der Pandemie. Viele Gaststätten konnten sich in den vergangenen Jahren nur durch Staatshilfen über Wasser halten. Als diese wegfielen, gaben noch mehr Wirte auf.