Wie die Textilindustrie Augsburgs Stadtbild geprägt hat

Von Maria-Mercedes Hering - vor 7 Min.

Spurensuche in der Textilstadt: Die Textilindustrie hat Augsburgs Aussehen geprägt. Was macht das mit einem Ort – und mit den Menschen, die dort leben?

Rechts – klack – links –klack –rechts –klack – links – klack. Das ist der Rhythmus einer vergangenen Zeit. Immer wenn die Fadenspule auf dem alten Webstuhl von links nach rechts und von rechts nach links schießt, gibt es einen lauten Schlag. Es geht so schnell, dass die Spule mit bloßem Auge fast nicht zu sehen ist. Nur an der immer größer werdenden roten Stoffbahn sieht man, wie das Weben vorangeht. Holz- und Metallteile bewegen sich unablässig, Ketten wandern, Räder drehen sich, bilden einen Grundton zum Schlag der Spule. Wenn ein Webstuhl schon so laut ist, wie muss es dann gewesen sein, als hunderte in einer Halle gleichzeitig vor sich hin ratterten?

