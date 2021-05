Zu Besuch in der (beinahe) ältesten Kirche Augsburgs

Von Axel Hechelmann - 07:43 Uhr

St. Gallus galt lange als älteste Kirche Augsburgs. Sie ist fast 1000 Jahre alt und war Schauplatz dramatischer Szenen. Ein Ortsbesuch.

Rudolf Ziegler steht auf einem Platz im Domviertel, dem man seine Bedeutung nicht ansieht. In der Mitte ein liebloses Stück Wiese an dem nur anhält, wer einen Hund dabei hat. Gleich daneben drei große Plastiktonnen, in die Anwohner ihren Müll gestopft haben. Ein paar Meter weiter westlich eine Schule, ein zweckmäßiger Klotz in Gelb.