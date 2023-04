Augsburger Anekdoten: Spinnende Lechhauser und Braunbau an Kahnfahrt

Ob ein Kettcar auf einem Dach, eine weitere Kahnfahrt-Skurrilität oder ein Ex-Frauenschwarm in der Straßenbahn – an dieser Stelle erzählen wir kleine Geschichten aus der Stadt.

Mit unserer neuen Reihe "Augsburger Anekdoten" erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Braun- statt Schwarzbau

"Ja, ist denn schon wieder Weihnachten?", könnte man sich an der Kahnfahrt denken. Dort steht jetzt eine Holzbude des Augsburger Christkindlesmarktes. Es ist ein vorübergehendes Geschenk des Liegenschaftsamtes an den Betreiber Bela Balogh. Weil dieser seine angeblich baufällige Gastronomie, die sich auch noch als Schwarzbau herausgestellt hat, und damit auch sein Lager nicht mehr nutzen darf, hat ihm die Stadt die hölzerne Hütte aufgebaut. Balogh, der darin nun Getränke und Co. lagert, freut sich über die pragmatische Lösung. Bei einem städtischen Braunbau dürfte es jedenfalls keinen Ärger mehr geben.

An der Kahnfahrt steht jetzt neben einem Schwarz- auch ein Braunbau. Foto: Michael Hochgemuth

Spinner

Vielleicht sind die Menschen in Lechhausen tatsächlich ein wenig anders als im Rest von Augsburg. Einzelne Bewohner stehen jedenfalls offen zu ihrer Rolle. Nur so ist es zu erklären, dass in einem Wohngebiet ein Kettcar auf einer angebauten Garage geparkt ist. Zudem ist eine Schaufensterpuppe mit Sonnenbrille zu sehen. Daneben prangt auf einem abgetrennten Plakat der Spruch: Die spinnen, die Lechhauser!

In Lechhausen geht man in die Offensive. Foto: Michael Hörmann

Krasses Kompliment

Zwei junge Frauen an der Bushaltestelle. Die eine: "Du bist voll dünn, Digga!"

Fieses Medikament

Samstags in der Innenstadt. Eine Frau läuft mit ihrem Mann den Judenberg hinauf. "Ich gehe jetzt für dich zur Apotheke", erklärt sie ihm und fragt: "Soll ich dir ein fieses oder ein gutes Nasenspray mitbringen?" Er, ein ganzer Mann, sagt: "Ein fieses." Eine Passantin, die zufällig mitgehört hat, fragt neugierig nach dem Unterschied. Die Ehefrau ist um eine Erklärung nicht verlegen. "Na das fiese ist das Nasenspray, das so gut wirkt, bei dem der Inhaltsstoff aber süchtig machen soll."

Durchblick

Die Bayern und ihre Fans haben in dieser Woche wenig zu lachen. 0:3 hat man in Manchester verloren. Trainer Thomas Tuchel meinte danach in seiner Analyse unter anderem: "Ich sehe das Spiel überhaupt nicht." Tags darauf standen zwei junge Männer vor Optik Fielmann in der Bürgermeister-Fischer-Straße und unterhielten sich über die Bayern. '"Hier könnte Tuchel geholfen werden", sagte ein Mann – und zeigte mit dem Finger auf die große Brillenauswahl im Schaufenster.

Selbstwahrnehmung

Zwei ältere Herren sitzen in der Straßenbahn und unterhalten sich über das Leben als Single. Früher sei das mit den Frauen viel einfacher gewesen. Einer der Männer erklärt, er habe als junger Mann ausgesehen wie Roy Black. Die Damen seien in der Kneipe Schlange gestanden, um ein Date mit ihm zu bekommen. Das quittiert sein Gegenüber mit einem skeptischen Blick. "Glaubst du nicht?", fragt der Mann, zückt ein altes Ausweisdokument und hält es seinem Sitznachbarn unter die Nase. Der antwortet trocken: "Also ich hab’ den Roy Black anders in Erinnerung."

Diese Erwachsenen

Eine Familie mit Kleinkind pausiert am Augustusbrunnen. Die Mutter genießt den kurzen, sonnigen Moment, hat die Augen geschlossen. Es könnte so schön sein. Doch der Vater tippt hektisch auf seinem Smartphone und der Junge im Kinderwagen nölt. Niemand kümmert sich um ihn. Der Vater sagt gestresst zum Kleinkind: "Lass mich das schnell fertig schreiben." Nur noch ein paar Jahre, dann wird der Vater um die Aufmerksamkeit seines Sohnes bitten müssen.