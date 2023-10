Restaurant-Kritik: So isst man im Feuer Werk

Von Nicole Prestle - vor 17 Min. Artikel anhören Shape

Im Augsburger Wolfsgässchen hat mit dem Feuer Werk ein neues Lokal geöffnet, der Fokus liegt auf Steaks und Burgern. Der Chef hat schon anderswo Erfahrung gesammelt.

Auf Pasta folgt Patty: Im ehemaligen Grünen Baum in der Augsburger Wolfsgässchen hat das "Feuer Werk" eröffnet und ja: Burger spielen dort eine große Rolle, Steaks aber auch. Gut, werden einige denken, ist in Augsburg jetzt nicht neu - dafür soll es der Geschmack sein, sagen Chef Albert Chuapoco und Betriebsleiter Stefan Arthofer. Der sei im Feuer Werk besonders, was an einem speziellen "Küchengerät" liegt.

In Fischach im Kreis Augsburg gibt es das Feuer Werk schon länger, dort hat Albert Chuapoco erprobt, was nun in Augsburg funktionieren soll. Im Mittelpunkt der Küche steht der Holzkohlegrill, die Speisen bekommen dadurch ihr Raucharoma. Das Fleisch für Steaks und Burger kommt aus Irland und Argentinien, serviert wird in zwei Gewichtsklassen - 200 und 300 Gramm. Die Öffnungszeiten des Lokals sind "innenstadtgerecht", Gäste werden über Mittag und am Abend bedient, bald soll auch ein Frühstück dazukommen.

