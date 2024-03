Catering in Augsburg: Diese Firmen tischen auf

Von Arne Seyffert - 06:00 Uhr

Wer in Augsburg eine Party plant und sich nicht um die Verpflegung kümmern möchte, kann auf verschiedene Catering-Angebote zurückgreifen. Ein Überblick.

Hochzeiten, Firmenpartys oder Geburtstage: Die Feierlichkeiten, bei denen Gäste verpflegt werden wollen, sind zahlreich. Da scheint es mehr als praktisch, die Organisation der Verpflegung an Catering-Services abzugeben. Egal, ob nur Cocktails, veganes Essen oder Nachspeise gewünscht werden, für alle Ansprüche gibt es in Augsburg mindestens ein Angebot. Zu erreichen sind die meisten Caterer per Telefon oder Kontaktformular auf ihrer Website. Hier ist ein Überblick über einige Catering-Angebote in Augsburg, wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Woodbar Augsburg

Einzigartig in der Fuggerstadt ist die Woodbar, die sich auf Getränke spezialisiert hat. Kaffee, Cocktails und andere Erfrischungsgetränke kann man sich von der Woodbar für die eigene Hochzeit oder Firmenfeiern liefern lassen. "Besonders beliebt ist unser Pferdeanhänger, aus dem wir die Getränke servieren", sagt Tanja Reichelt, die Geschäftsführerin des Caterings aus Augsburg. Die Kundinnen und Kunden könnten unter der Woche von 9 bis 17 Uhr Pauschalpakete bestellen: So kosten beispielsweise 50 Cocktails, die mindestens bestellt werden müssen, 440 Euro. Das Angebot ist inzwischen auch in anderen süddeutschen Städten vertreten, so zum Beispiel in München oder Stuttgart.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .