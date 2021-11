Häusliche Gewalt: Wenn die Liebe zur Hölle wird

Von Michael Postl und Lara Schmidler - vor 21 Min.

Sie erleben eine der schlimmsten Formen des Machtmissbrauchs: Opfer häuslicher Gewalt. Eine Betroffene erzählt, wie sie aus einer anfangs glücklichen Beziehung fliehen musste.

Es begann schleichend, sie merkte erst viel später, dass etwas nicht stimmte. Einmal war sie in der Küche, bereitete gerade das Essen zu. Er ging auf die Toilette, ließ das Licht dort brennen und kam zurück. Er ging auf den Herd zu, an dem sie stand. Er sah sie an, sie sah zurück und wusste, was kommen würde. „Du hast das Licht angelassen“, sagt er, seine Stimme ist vorwurfsvoll. „Ich habe das Licht nicht angelassen“, sagt sie. „Du warst doch als Letzter im Bad“, fügt sie noch hinzu, als hätten ihre Worte irgendeinen Einfluss darauf, was gleich passieren wird. „Ich würde nie vergessen, das Licht auszuschalten“, sagt er und schlägt zu. Einmal, zweimal, dreimal, bis er irgendwann wieder von ihr ablässt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .