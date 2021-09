Teufelshörner und Hakenkreuz: Welche Plakat-Schandeleien gehören vor Gericht?

Wir haben uns zerstörte und beschmierte Wahlplakate in Augsburg und München angeschaut. Ein Strafrechtsanwalt schätzt ein, welche Fälle strafbar sind - und welche nicht.

An jeder Straßenecke blicken sie einen an: Politikerinnen und Politiker auf Wahlplakaten. Doch bei manchen Plakaten muss man doch zweimal hinschauen. Teufelshörner, Ziegenbart, wilde Schmierereien und Kratzer „verzieren“ die Gesichter von Annalena Baerbock, Armin Laschet, Hubert Aiwanger und vielen weiteren. Harmlose „Späße“ im Wahlkampfalltag, für den keinerlei Konsequenzen zu erwarten sind?