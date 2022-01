Wie ticken die Corona-"Spaziergänger"? Eine Erkundung am Straßenrand

Von Sarah Ritschel und Daniel Wirsching - 18:00 Uhr

Tausende sind bei „Corona-Spaziergängen“ unterwegs. Leute, die sich Sorgen machen. Aber auch „Querdenker“ und gewaltbereite Rechte. Wo steuern sie hin?

Eine Kerze sei etwas Warmes, sagen sie hier. Etwas Friedliches. Genau das wollten sie ausstrahlen, bekommt man als Erklärung. Dutzende Kerzen stehen in der Dunkelheit des frühen Abends vor dem Zaun am Wertinger Schloss im Landkreis Dillingen. Wer „mitspaziert“, so nennt es die Frau, die die Flämmchen entfacht, kann sich eine davon wegnehmen. „Wir wollen keine Spaltung“, sagt der große junge Mann neben ihr. Seinen Namen möchte er – wie auch alle anderen der selbst ernannten Spaziergängerinnen und Spaziergänger, die in diesem Text zu Wort kommen – trotzdem nicht nennen.

