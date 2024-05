"Es ist zwar anstrengend, aber das Beste, was mir passieren konnte": Mütter erzählen

Von Manuela Müller, Manuela Müller, Christina Heller-Beschnitt - 16:30 Uhr

Was bedeutet es heute, Mutter zu sein? Die Antwort auf diese Frage ist vielfältig – vier Mamas erzählen.

Was macht eine Mama aus? Auf diese Frage gab es wohl nie eine eindeutige Antwort, heute gibt es sie sicher nicht mehr. Muttersein ist vielfältig. Es gibt Mütter, die leiten Unternehmen. Andere fahren als Sportlerin Siege ein. Oder stehen abends auf Bühnen. Was sie eint, ist die Liebe zu ihren Kindern. Zum Muttertag haben wir mit vier Mamas aus der Region darüber gesprochen, was für sie der Zauber des Mamaseins ist und was sie herausfordert.

Als Unternehmerin und Mutter ist das schlechte Gewissen immer da. Karin Mausz, chefin der WerbeAgentur Heart Advertising



Ich bin jetzt 43 Jahre alt und vor vier Jahren relativ unerwartet Mama geworden. Davor haben mir verschiedene Ärzte immer wieder gesagt, ich könne nicht schwanger werden. Dann war ich es. Am Anfang dachte ich: Oh mein Gott! Ich hatte mich damit abgefunden, keine Kinder zu haben und hatte mein Leben anders geplant. Mein Mann hat sich von Anfang an riesig gefreut. Ich hatte Sorgen. Aber heute muss ich sagen: Es ist zwar anstrengend, aber das Beste, was mir passieren konnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .