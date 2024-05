Liebe Väter, ihr wollt die Mütter ehren? Dann emanzipiert euch!

Jede zweite Mutter mit kleinem Kind fühlt sich gestresst. Was sich da tun lässt? Männer müssen Verantwortung für Sorgearbeit übernehmen und sich bewegen.

Es ist Muttertag – die Blumenhändler freuen sich, die Pralinenindustrie auch. Für einen Tag schaffen es Mamas, ihren Kaffee zu trinken, solange er warm ist, und sich am Brot – vielleicht sogar am Kuchen! – auf ihrem eigenen Teller satt zu essen. Nicht an den Überbleibseln des Kinderfrühstücks. Herrlich, diese Entspannung, oder? Aber morgen, da ist wieder alles, wie es immer ist. Anstrengend. Und schön. Klar, schön ist es auch.

Mutter sein ist heute so herausfordernd, wie es nie war. Das liegt nicht daran, dass früher alles einfacher war. Es liegt daran, dass wir heute viel mehr wissen, viel bewusster sind. Dass Mütter ihre eigenen Bedürfnisse und die ihrer Kinder viel ernster nehmen. Das fängt bei Themen wie der Ernährung an, geht weiter über Erziehungsfragen, Partnerschaft und endet bei ihrer Rolle als Mütter.

Das Selbstverständnis von Müttern hat sich gewandelt – die Gesellschaft nicht

Jede Mutter möchten vor allem eins: ihre Kinder gesund, glücklich und unbeschädigt durch die Kindheit und Jugend steuern. Sie als selbstbewusste Erwachsene in diese Welt voller Krisen entlassen. Und dabei nicht selbst auf der Strecke bleiben. Das ist herausfordernd. Deshalb – diesmal völlig ernst gemeint –, liebe Mamas, gönnt euch Entspannung. Und morgen? Kommen wieder die ernüchternden Fakten.

Die zeigen: Mutter sein ist nicht nur deshalb herausfordernd, weil uns viele Dinge bewusster sind. Es liegt auch daran, dass sich das Selbstverständnis und die Rolle von Müttern in den vergangenen Jahren enorm gewandelt hat. Die Gesellschaft aber kaum. Und die Väter ebenfalls nicht im gleichen Tempo. Das heißt?

Heute gehen fast drei von vier Frauen mit minderjährigen Kindern einer Erwerbstätigkeit nach. 1997 waren es nur 58 Prozent. Der Großteil dieser Frauen heute hat keinen Minijob mehr, sondern eine vollzeitnahe Beschäftigung. Bedeutet: Sie sind mindestens 28 Stunden in der Woche mit Arbeit beschäftigt, für die sie bezahlt werden.

Lesen Sie dazu auch

Mütter verbringen am Tag drei Stunden und 48 Minuten mit Care-Arbeit

Den Rest der Zeit verbringen sie mit Arbeit, für die es kein Geld gibt. Unbezahlte Sorgearbeit nennt sich das. Tränen trocknen, Lesen üben, einkaufen, kochen, putzen, waschen und so weiter. All das liegt noch immer hauptsächlich in den Händen der Frauen. Auch dazu gibt es Daten: Mütter verbringen täglich durchschnittlich drei Stunden und 48 Minuten mit diesen Tätigkeiten. Väter zwei Stunden und elf Minuten.

Aber nicht nur das Kümmern ist eine weibliche Aufgabe, das Daran-Denken auch. Oder, liebe Väter, wissen Sie, ohne nachzugucken, welche Größe Ihr Kind gerade trägt, wie viel Spinat noch im Tiefkühler liegt oder was bei hohem Fieber zu tun ist? Müssen Sie ja nicht, Ihre Partnerin hat es parat.

Fürsorgearbeit ist nicht weiblich – und sie kann gelernt werden

In Summe führt das dazu, dass Mütter sich zerreiben. An allen Fronten kämpfen. Und dass sich fast jede zweite Mutter mit einem Kind unter sechs Jahren gestresst fühlt. Und Zeitdruck als eines ihrer Hauptprobleme benennt. Bei den Vätern ist es jeder dritte. Wie ließe sich das ändern? Durch bessere Kinderbetreuung. Und – diese Antwort ist einfach und schmerzhaft – mit emanzipierten Vätern. Das ist kein Vorwurf, sondern eine Aufforderung.

Die Verantwortung für eine Familie liegt bei beiden Eltern. In einer Umfrage des Müttergenesungswerks gaben 56 Prozent an, dass sie sich mehr Wertschätzung für die Sorgearbeit wünschen, die sie leisten. Ebenfalls fast die Hälfte möchte, dass Väter aktiv mehr Verantwortung einfordern. Mütter sind keine Türsteherinnen, die Väter nicht reinlassen in den exklusiven Klub der Wäscheabhängerinnen, Schuhebesorgerinnen und Hausaufgabenerklärerinnen. Aufgaben lassen sich verteilen. Fürsorgearbeit lässt sich lernen. Sie ist anstrengend. Und schön. Schön ist sie auch.