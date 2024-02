Sieben Hotels, die leicht mit dem Zug zu erreichen sind

Von Michael Stelzl, Johanna Schnitzhofer - vor 59 Min.

Zimmer im Unterwasser-Look, ein Städtetrip oder eine Suite in der Landvilla: Wer nicht mit dem Auto verreisen will, wird auch anders fündig. Unsere Tipps für besondere Unterkünfte.

Wer nicht gerne lange im Stau steht und ganz nebenbei der Umwelt etwas Gutes tun möchte, kann bequem mit dem Zug in den Urlaub fahren. Dabei muss es gar nicht immer weit weg sein, auch in Deutschland und Österreich kommen garantiert Entspannungsgefühle auf. Und wenn das Fernweh groß ist, gibt es auch praktische Verbindungen nach Rimini oder Prag. Unsere Redaktion hat sieben Hoteltipps zusammengestellt, an Orten, die leicht mit der Bahn zu erreichen sind.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Familienfreundlich Urlauben am Bodensee – Gasthof Köchlin

Das Köchlin in Lindau ist traditionsreich und bodenständig. Gekocht wird aber mit Anspruch Foto: S.Navratil

Ob Schifffahrten, Radfahren oder einfach durch die hübsche Altstadt schlendern: Lindau am Bodensee ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Der Gasthof Köchlin mit seinen schönen Gauben und blauen Fensterläden hat ganzjährig besondere Angebote für Familien, zum Beispiel Leihfahrräder für den gesamten Aufenthalt und einen Besuch in der Lindauer Salzgrotte. Im Sommer können die Gäste im angrenzenden Biergarten essen, die Küche ist traditionell und bodenständig. "Dabei legen wir größten Wert auf die regionale Herkunft und beste Qualität der verwendeten Produkte", sagt die Familie. Lindau ist vom Augsburger Hauptbahnhof ohne Umstieg in etwa zwei Stunden zu erreichen. Mehr zum Gasthof gibt es hier: Gasthof Köchlin in Lindau am Bodensee

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .