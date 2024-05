Samt, Cord und möglichst schlicht: Das sind die Trachten-Trends 2024

Von Ilona Schmid und Lara Schmidler - vor 17 Min.

Nach Glitzer und Verzierungen hält man vergeblich Ausschau: Die Dirndl und Lederhosen der Saison sind eher schlicht. Welche Farben besonders beliebt sind und wie man sie kombiniert.

Endlich wieder Volksfestzeit! Das Münchner Frühlingsfest machte den Anfang, der Augsburger Plärrer folgte und bald startet endlich auch das größte Volksfest der Region: die Nördlinger Mess'. Neben Bierzelten, Fahrgeschäften und der ein oder anderen Maß ist wohl vor allem eines nicht wegzudenken, nämlich ein angemessenes Outfit. Doch das richtige Trachtenoutfit zu finden, ist gar nicht so leicht, denn Tracht ist längst nicht mehr nur irgendein Dirndl oder eine x-beliebige Lederhose: Moderne Interpretationen, kreative Schnitte und ausgefallene Stoff- und Farbkombinationen machen die Tracht von heute aus. Wer mit den Trends gehen will, muss sich modisch mehr informieren denn je.

Im Trachtenstadl Oettingen weiß man ganz genau, wo die Trends in diesem Jahr liegen. Seit 2012 werden hier die angesagtesten Volksfestoutfits für Mann und Frau verkauft. Inhaberin Johanna Lechner beobachtet jedes Jahr aufs Neue, was gerade auf der Wiesn und Co. im Trend liegt. In diesem Jahr erkenne sie bei den Dirndln vor allem eine Entwicklung, die schon die vergangenen Saisons leicht im Kommen war: „Grundsätzlich gehen wir wieder zurück zu schlichteren, traditionelleren Designs und eher weg von auffälligen Spitzenschürzen.“

