Wandern und Einkehren: Acht Tipps aus dem Kreis Aichach-Friedberg

Jetzt ist die schönste Zeit für Winterspaziergänge – inklusive Besuch in einem Café oder Lokal. Die Redaktion hat acht Tipps aus Aichach-Friedberg zusammengestellt.

Ein doppeltes Kleinod, das einen Ausflug lohnt, findet sich im Landkreis-Süden bei Schmiechen. Das entzückende Café Streuselkuchen liegt direkt neben der Wallfahrtskirche Maria Kappl. Im ohnehin sehenswerten Gotteshaus ist in diesen Wochen außerdem noch die historische Krippe zu bestaunen. Ein mit roten Schildern ausgeschilderter Rundwanderweg führt vom Parkplatz nach Schmiechen und im Bogen zurück (3,6 Kilometer). An der Hyazinth-Kapelle befindet sich ein Spielplatz für Kinder.