Kann eine Anfängerin ein Altstadtfest-Gewand nähen? Ein Selbstversuch

Von Anna Katharina Schmid - vor 32 Min.

Wie schwierig ist es, ein Gewand für die Friedberger Zeit zu schneidern? Vom Stoff bis zum fertigen Kleid: Eine Redakteurin (und Nähanfängerin) versucht ihr Glück.

Besucht habe ich das Altstadtfest früher nicht, als gebürtige Aichacherin ist es an mir vorübergegangen. Liebes Friedberg, ich gelobe Besserung. Seit 2021 bin ich Redakteurin bei der Friedberger Allgemeine und plötzlich mittendrin im Fieber. Aufwendige Planungen, volle Programme – und immer wieder die Gespräche über Gewänder. Historisch akkurat und dem eigenen Stand entsprechend sollen sie sein, mit bestimmten Schnitten, Stoffen und Farben. Die Fotos der vergangenen Feste sind überwältigend. Schneidert hier also jede und jeder ein Gewand für die Friedberger Zeit? Ich bin dabei. Schiefe Nähte, ein Brandfleck: So lief mein Selbstversuch.

Beratung zu den Altstadtfest-Gewändern gibt es in der Stoffstube Friedberg

Ich kann nur allen empfehlen, sich in der Stoffstube beraten zu lassen. Schneiderin Marion Schwarz hat sich viel Zeit genommen – und war ehrlich zu mir. Kurz hat mich das schicke Bürgerinnengewand gereizt, mit dem schönen Rock und geschnürtem Mieder. Aber als Nähanfängerin, dazu mit relativ wenig Zeit? "Lieber nicht", riet mir Schwarz. Ich blieb bei meinem ursprünglichen Plan, der Magd, und suchte mir zwei Stoffe und einen Knopf aus, alles für einen Preis von ca. 80 Euro.

