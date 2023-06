Friedberg

vor 49 Min.

Altstadtfest: Der Andrang auf Stoffstube und Näherinnen ist groß

Plus Das Altstadtfest wirft seinen Schatten voraus, auch was die Gewändersuche angeht. Wer das Nähen noch lernen will, hat schlechte Karten. Stoffe gibt's aber genug.

Von Bill Titze

Es ist die Hölle los. Hier wird zugeschnitten, dort suchen die Besucherinnen und Besucher nach schönen Stoffen. Die vier Mitarbeiterinnen der Stoffstube sind permanent auf Trab, nehmen sich aber für alle Kundinnen und Kunden genügend Zeit. Es steht eben das Altstadtfest vor der Tür, zum ersten Mal seit vier Jahren. Die Leiterin der Stoffstube, Gabriele Gail, spürt den Enthusiasmus der Menschen aus nächster Nähe. "Die Leute freuen sich einfach drauf." Das hat aber auch Konsequenzen, die nicht jedem gefallen dürften.

Platz in Näh- und Haubenkursen gibt es in Friedberg nämlich keinen mehr. "Wir können keine Nähkurse mehr machen, unsere Schneiderinnen sind bis oben hin zu mit Arbeit", erklärt Ursula Jennissen vom gleichnamigen Textilgeschäft in Stätzling. Gleiches gilt für die Haubenkurse bei der Stoffstube: alles dicht. Und auch beim Patchwork in der Bauernbräustraße gibt es keine Plätze mehr in den Nähkursen. "Wir haben schon seit September einen enorm großen Andrang", sagt Inhaberin Karin Weindl. Da hilft es für Spätentschlossene nur, sich eigenständig an die Arbeit zu machen. Zumindest in dieser Hinsicht sieht es gut aus, auch weil es natürlich weiterhin Hilfestellung von den Expertinnen gibt.

