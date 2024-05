Der Umzug ist geschafft: Kinder erkunden ihre neue "Kita am Schloss"

Von Sabrina Karrer - 06:00 Uhr

Seit dieser Woche ist die Kindertagesstätte im historischen Wirtschaftstrakt auf dem Babenhauser Fuggerareal in Betrieb. Ein Blick in die aufwendig sanierten Räume.

Noch hängen an vielen Türen Zettel: Welcher Raum verbirgt sich dahinter? Vielleicht ein Bastelzimmer, ein Therapieraum, eine Toilette oder gar der Speisesaal? Zusätzlich kleben an den Fensterbänken Tierbilder von Fuchs, Igel, Storch und weisen den Weg: Denn auch die Kinder, die noch nicht lesen können, sollen ihre Gruppe finden. Man muss sich erst einmal zurechtfinden in der neuen, weitläufigen Babenhauser Kindertagesstätte. Seit dieser Woche spielen, basteln und toben darin die ersten Mädchen und Buben. Dass sie sich in ehemaligen Ställen, einer Orangerie oder früheren Gärtnerwohnung aufhalten, wissen vermutlich die meisten nicht. Wohl aber, dass ihre "Kita am Schloss" etwas Besonderes ist.

2020 startete die aufwendige Sanierung des historischen Wirtschaftstrakts auf dem Schlossgelände. Vor Pfingsten, mit Verspätung, zog die bisherige Kindertagesstätte Guter Hirte in die neuen Räume um. Eine logistische Herausforderung, die das 26 Personen starke Team um Kitaleiter Reinhold Jungwirth innerhalb weniger Tage meistern musste. Herausfordernd allein schon deshalb, weil sich die Kita Guter Hirte zuletzt gezwungenermaßen auf mehrere Gebäude verteilt hatte: Neben dem Haupthaus an der Schulstraße wurden provisorisch eingerichtete Räume genutzt, zum Beispiel neben der Gemeindebücherei oder an der Krumbacher Straße. "Es war in den letzten Jahren, sagen wir mal, spannend, wo wir die Kinder unterbringen können", räumt Bürgermeister Otto Göppel ein. Die Marktgemeinde hatte Mühe, den gestiegenen Betreuungsbedarf der Familien zu decken, trotz vier kommunaler Einrichtungen.

