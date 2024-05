Diese Kita ist nicht nur in Sachen Betreuung wichtig für Babenhausen

Aus brachliegenden Gebäuden auf dem Schlossgelände in Babenhausen ist eine Kindertagesstätte geworden. Das hat mehrere Vorteile für den Ort.

Nach mehreren Jahren Bauzeit hat die "Kita am Schloss" die ersten Kinder in Empfang genommen. Es war also eine wichtige Woche für den Markt Babenhausen, der zu lange Zeit auf provisorisch eingerichtete Räume für die Betreuung der kleinsten Bewohnerinnen und Bewohner zurückgreifen musste. Der Bedarf der Familien ist gestiegen und es ist kommunale Aufgabe, ihn zu decken. Doch nicht nur in Sachen Kinderbetreuung ist die Kita am Schloss wichtig für den Ort. Sie erfüllt noch einen ganz anderen Zweck.

Viele Jahre lag ein großer Teil des sogenannten Fuggerareals brach. Obwohl das Fuggerschloss identitätsstiftend für Babenhausen ist, spielte es keine große Rolle im Alltag der Menschen. Salopp gesagt, bröckelten die allermeisten Gebäude vor sich hin. Das ändert sich - und der Start der Kita ist der erste, wichtige Schritt.

Das Haus Fugger möchte das Schlossgelände für die Allgemeinheit öffnen. Die Menschen sollen mehr von diesem riesigen Bereich mitten im Ort haben und nicht mehr vor den imposanten, aber bisher auch abschirmend wirkenden Mauern Halt machen müssen. Außerdem haben die Eigentümer erkannt, dass man ums Sanieren nicht herumkommt, wenn man die Bausubstanz erhalten will. Immerhin ist das Fuggerschloss Babenhausen als Denkmal von nationaler Bedeutung deklariert.

Leben kehrt auf dem Schlossgelände in Babenhausen ein

Durch die Kita ließen sich sprichwörtlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Auf dem Schlossgelände kehrt Leben ein. Kinderlachen ist das schönste Symbol dafür, dass es bereit für die Zukunft ist. Außerdem hat das Haus Fugger dank der Übereinkunft mit der Kommune und Zuschüssen von verschiedenen Seiten die Chance ergriffen, den Wirtschaftstrakt vor dem Verfall zu retten.

Die Kita macht den Anfang, ist aber nicht das Ende: Auch das Langschloss und der Kanzleibau werden momentan saniert. Büroräume entstehen, mit der Molkerei Ehrmann ist bereits ein Mieter bekannt. Unklar ist noch, wie es konkret mit dem Zehentstadel weitergeht. Es gibt Pläne, ein Veranstaltungszentrum daraus zu machen. Doch aktuell wird in dieser Sache leider wieder vieles im Hinterstübchen gesprochen.

