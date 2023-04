Diese tierischen Ausflugsziele im Kreis Neu-Ulm, Ulm und Umgebung sollten Sie kennen

Ob Eichhörnchenwald, Alpakas oder Reptilien: Auch in Ulm, Neu-Ulm und Umgebung kann man Tiere hautnah erleben. Neun Tipps aus unserer Redaktion.

Runter vom Sofa und raus in die Natur. Wenn die meisten Kaffees abgeklappert und alle Spielplätze schon entdeckt sind, dann kann sich – gerade mit Kindern – ein Ausflug zu Tieren lohnen. Unsere Redaktion stellt eine Auswahl der schönsten Tierparks, Höfe und Gehege rund um Ulm, Neu-Ulm und Umgebung vor. Wo man auch ohne weite Anreise einen schönen Tag verbringen kann – neun Vorschläge.

Bienenmuseum im Vöhlinschloss: süßes Wissen rund um die Honigbiene

Das über Illertissen thronende Vöhlinschloss lädt nicht nur mit seinem Rehgarten zu einem tierischen Ausflug ein. Denn in den Schlossgemäuern summt und brummt es: Das Bienenmuseum liefert allerlei spannende Aspekte rund um die Honigbiene. Ob die schwarz-gelben Tierchen wohl schon mit dem Wabenbau im gläsernen Bienenstock begonnen haben? Wenn das Wetter mitspielt, könne Besucherinnen und Besucher den Illertisser Bienenweg erkunden. Mit einer Länge von 3,2 Kilometern führt der Rundweg an vielen Zwischenstopps mit Infotafeln vorbei. Restaurants, Cafés und der große Spielplatz am Weiher laden zum Rasten ein. Das Bienenmuseum ist von Donnerstag bis Sonntag, sowie an Feiertagen von 13 bis 17 Uhr, geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Adresse: Bayrisches Bienenmuseum, Schlossallee 23, 89257 Illertissen; weitere Informationen unter: https://www.landkreis-nu.de/bienenmuseum

Im Bienenmuseum in Illertissen erfahren Jung und Alt allerhand süßes Wissen um die Honigbiene. Foto: Alexander Kaya

Das Bienenmuseum Illertissen ist von Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Foto: Alexander Kaya (Symboldbild)

Huaca Lamas und Alpakas: No Drama Lama

Die wuscheligen Alpakas mit den großen Kulleraugen begeistern nicht nur Kinder. In der Gemeinde Buch können Besucherinnen und Besucher den Tieren begegnen. Die aus den Anden stammende Kamelart fühlt sich genauso an, wie sie aussieht: weich und flauschig. Die Alpakas kann man auf dem Hof kennenlernen und mit den Lamas sogar spazieren gehen. Entweder als große Gruppe oder gemischt mit weiteren Lamabegeisterten, Voranmeldung erforderlich.

Adresse: Huaca Lamas, Bürgermeister-Graf Straße 9b, 89290 Buch; weitere Informationen unter: https://www.huaca-lamas.de

Eine Lamawanderung durch den Schnee in Buch. Foto: Alexander Kaya

Lindenhof Alpaka: eine flauschige Angelegenheit

Auch auf dem Lindenhof Alpaka in Ludwigsfeld können Interessierte den kuscheligen Tieren aus den Anden begegnen. Termin vorher ausmachen, da der Lindenhof Besucherinnen und Besucher nur mit Voranmeldung aufnimmt. Dafür bekommt man einen Blick hinter die Kulissen der Alpakazucht und erhält allerlei interessante Einblicke. Für größere und kleinere Gruppen werden Stallführungen angeboten, flauschige Pullover aus Alpakawolle gibt's im Hofladen dazu.

Adresse: Lindenhof Alpaka, Alte Römerstraße 66, 89231 Neu-Ulm; weitere Informationen unter: https://www.lindenhof-alpaka.de/

Auf dem Lindenhof Alpaca in Neu-Ulm wohnen viele der kuscheligen Tiere. Foto: Alexander Kaya

Tiergarten Ulm: Wer hat die Kokosnuss geklaut?

Natürlich darf auch der Klassiker in unserer Liste nicht fehlen: der Tiergarten in der Friedrichsau Ulm. Unterwasserfans kommen hier im begehbaren Donautunnel voll auf ihre Kosten. Eine Attraktion ist auch das Tropenhaus, in dem sich Affen und Krokodile um zahlreiche Stauden tummeln. Gerade bei schlechtem Wetter eine gute Gelegenheit, um sich kurz aufzuwärmen und dem Kapuzineraffen-Trio beim Turnen zuzuschauen. Wenn sich der für Ulm typische Nebel verzogen hat, freuen sich die hüpfenden Kängurus in den Außenanlagen über einen Besuch. Der Tiergarten Ulm hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, eine Familienkarte gibt es für an zehn Euro.

Adresse: Tiergarten Ulm, Friedrichsau 40, 89073 Ulm; weitere Informationen unter: https://tiergarten.ulm.de

Zwei Ziegen streiten sich im Außengehege des Tiergartens Ulms. Foto: Alexander Kaya

Der Donautunnel im Tierpark Ulm begeistert die Unterwasserfans. Foto: Alexander Kaya

Schildkröten- und Reptilienzoo Neu-Ulm: Rund 80 verschiedene Arten

Wie der Name schon verrät, entführt der kleine Schildkröten- und Reptilienzoo in Neu-Ulm in die wunderbare Welt der Schildkröten. Rund 80 verschiedene Land- und Wasserschildkrötenarten lassen die Herzen der Reptilienfans höherschlagen. Wer sich traut, kann sogar die Riesenschildkröten streicheln, der direkte Kontakt zwischen Mensch und Tier wird gefördert. Neben Spinnen, Skorpionen und Insekten haben hier auch Meerschweinchen und andere Nager ihr Zuhause gefunden. Der familiär geführte Zoo ist gerade an Schlechtwettertagen einen Besuch wert. Er ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, eine Familienkarte kostet 15 Euro.

Adresse: Schildkröten- und Reptilienzoo, Brunnenweg 46, 89231 Neu-Ulm; weitere Informationen unter: https://tourismus.ulm.de/de/entdecken/sehen-und-erleben/familie/reptilienzoo

Wer begutachtet hier wen? Hautnahe Erlebnisse gibt es im Schildkröten- und Reptilienzoo Neu-Ulm. Foto: Alexander Kaya

Im Schildkröten- und Reptilienzoo Neu-Ulm gibt es über 80 verschiedene Schildkrötenarten. Foto: Alexander Kaya

Wildschweingehege Oyhof in Tannheim: ein "saucooles" Erlebnis

Der Wildschweinepark Oyhof bei Memmingen ist ein absoluter Geheimtipp. Vom Wanderparkplatz in Tannheim aus erreicht man nach einem kurzen Waldspaziergang das kleine Wildgehege. Lustig sehen die kleinen Frischlinge nach ihrem Schlammbad aus. Besonders freuen sich die Schweine über Gemüsereste, altes Brot und Nüsse. Das Nachbargehege beheimatet zusätzlich Rehe, Hirsche und Wildschafe. Der Wildschweinepark ist zwar nicht groß, überzeugt aber vor allem durch seine natürlichen Gehege und der Lage im Wald. Der Besuch ist kostenlos und jederzeit möglich.

Adresse: Wildschweingehege Oyhof, 88459 Tannheim; weitere Informationen unter: https://ausflugsziele-allgaeu.de/wildgehege-tannheim/

Ein Frischling nach seinem Schlammbad im Wildschweingehege Oyhof bei Memmingen. Foto: Mira Herold-Baer

Wildpark Eichert in Heidenheim: Heimische Tiere im waldigen Grün

In dem städtischen Wildpark am Schlossberg sind verschiedene Wildtiere der Region beheimatet: Rehe, Hirsche, Wildschweine, Steinböcke, Gänse und Fasane lassen sich bei ihrem Treiben in den naturbelassenen Gehegen beobachten. Ein Rundweg führt zu einem großen Waldspielplatz, die anliegende Grillstelle verlockt im Sommer zu Grillpartys. Auch bei wechselhaftem Aprilwetter einen Besuch wert, der Wildpark im Wald verlockt zum Spazieren. Die Tiere nicht mit mitgebrachtem Essen füttern, Futter kann für 50 Cent an den Gehegen gekauft werden. Dafür ist der Eintritt frei, nur für den Parkplatz wird eine geringe Gebühr (0,50 – 2,50 Euro) verlangt.

Adresse: Liegenschaften, Grabenstraße 15, 89522 Heidenheim an der Brenz; weitere Informationen unter: heidenheim.de/sport-und-freizeit/freizeitangebote/wildpark+eichert





Das Reh im Wildpark Eichert in Heidenheim ist ganz schön frech. Foto: Alexander Kaya

Im Wildpark Eichert in Heidenheim verlockt die Natur zum Spazierengehen. Foto: Alexander Kaya

Eichhörnc henwald Fischen: Ausflug ins schöne Allgäu

Zwar weiter weg, aber ein absolutes Highlight: der Eichhörnchenwald in Fischen bei Ottobeuren. In einem kleinen Waldstück leben zahlreiche von den kleinen Tierchen zusammen. An viele Besucher gewöhnt, sind die Eichhörnchen ungewöhnlich zutraulich. Die flinken Nager klauen sogar Nüsse direkt aus der Hand. Am besten schon vormittags vorbeischauen, dann sind die hungrigen Eichhörnchen besonders mutig. Walnüsse, Haselnüsse, Sonnenblumenkerne, Äpfel oder Karottenstücke nicht vergessen. Da es sich um ein normales Waldstück des Weidachwaldes handelt, ist der Besuch kostenlos.

Adresse: Eichhörnchenwald Fischen, Am Weidachwald, 87538 Fischen; weitere Informationen unter: https://www.hoernerdoerfer.de/a-eichhoernchenwald-fischen-allgaeu.

Ein Eichhörnchen im Eichhörnchenwald in Fischen sonnt sich in der Herbstsonne. Foto: Dominik Berchtold

Ein Eichhörnchen im Eichhörnchenwald Fischen versucht sich am Zweiradfahren. Foto: Angela Merk

Straußen-Eiland Leipheim: Eine ganze Farm voll afrikanischer Laufvögel



Mal ein etwas anderer Ausflug: das Straußen-Eiland in Leipheim. Hier leben mehrere Hunderte Strauße auf einem riesigen Gelände. Die afrikanischen Laufvögel mit dem dicken Gefieder und den muskulösen Beinen sind nicht nur beeindruckend, sie lassen sich sogar streicheln. Mit viel Glück kann man ein Küken dabei beobachten, wie es aus dem Ei schlüpft. Zugang zur Straußenfarm über ein Drehkreuz, für Erwachsene kostet der Eintritt 3,50 Euro und für Kinder 3 Euro. Die Teilnahme an Führungen muss vorher angemeldet werden.

Adresse: Straussen-Eiland, Herdweg 2, 89340 Leipheim; weitere Informationen unter: https://straussen-eiland.de/

Im Außengehege der Straußenfarm in Leipheim tummeln sich viele Strauße. Foto: Petra Neumann