Hier gibt es die schönsten Adventsfenster in der Region zu sehen

Zur Adventszeit sorgen im Kreis Neu-Ulm und im Raum Babenhausen wieder geschmückte Fenster und Hauseingänge für vorweihnachtliche Stimmung. Wo es was zu sehen gibt.

In vielen Städten und Gemeinden in der Region gehören fest zur Vorweihnachtszeit: die Adventsfenster. Auch heuer laden wieder festlich geschmückte Fenster, Haus- und Hofeingänge zum einem gemütlichen Spaziergang ein. Ein Überblick über die Angebote in sechs Gemeinden im südlichen Landkreis Neu-Ulm und im Raum Babenhausen.

Fantasievolle Dekorationen in Winterrieden

In den Straßen von Winterrieden werden auch heuer in der Adventszeit wieder viele Lichtlein leuchten. Seit Tagen haben Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine an den fantasievollen Dekorationen gebastelt. Mit der stimmungsvollen Gestaltung von Haus- und Hofeingängen wollen sie Glanzpunkte setzen, die zum abendlichen Spaziergang und Innehalten einladen. Jeden Tag öffnet sich ein weiteres vorweihnachtlich geschmücktes Fenster:

1. Dezember: Sabrina Heer , Bahnhofstraße 9

, 9 2. Dezember: Gaby Baur , Zum Weinberg 12

, Zum Weinberg 12 3. Dezember: Michaela Saur , Blumenstraße 19

, Blumenstraße 19 4. Dezember: Carmen Hegemann , Zum Weinberg 11

, Zum Weinberg 11 5. Dezember: Nadine Keller , Hinter den Gärten 1

, Hinter den Gärten 1 6. Dezember: Sylvia Stiller , Südliche Halde 2

, Südliche Halde 2 7. Dezember: Renate Pfeiffer , Lerchenweg 11

, 11 8. Dezember: Kathrin Dreher , Kerkerweg 2A

, 2A 9. Dezember: Nicole Kienle , Sonnenstraße 7

, Sonnenstraße 7 10. Dezember: Hilde Walter , Hauptstraße 16

, Hauptstraße 16 11. Dezember: Gaby Wagner , Riedweg 1

, Riedweg 1 12. Dezember: Zollers Drumherum, Memminger Straße 1

1 13. Dezember: Christine Milz , Hinter den Gärten 10

, Hinter den Gärten 10 14. Dezember: Ministranten Kirche, Hauptstraße

15. Dezember: Metzgerei Gaststätte Saur , Hauptstraße 11

Gaststätte , Hauptstraße 11 16. Dezember: Andrea Urbancik, Kerkerweg 1A

1A 17. Dezember: Martina Baader , Blumenstraße 2

, Blumenstraße 2 18. Dezember: Garten- und Blumenfreunde, Schrebergarten Am Bach

19. Dezember: Lise Walter-Dauer , Kerkerweg 9A

, 9A 20. Dezember: Beate Ruef, Südliche Halde 16

21. Dezember: Getränkemarkt Frank, Memminger Straße 2

2 22. Dezember: KLJB Winterrieden , Pfarrhof Hauptstraße 7

, Pfarrhof Hauptstraße 7 23. Dezember: Kindergarten Haus der kleinen Strolche, Schulweg 6

24. Dezember: Garten- und Blumenfreunde, Rathauseingang innen.

So schön sahen Adventsfenster 2021 in Winterrieden aus. Foto: Carmen Hegemann

In Kellmünz warten Überraschungen auf die "Fenstergucker"

Werden Engel zu sehen sein? Oder vielleicht Winterlandschaften, Nikoläuse oder Weihnachtskrippen? Verziert mit Lichtern und Sternen? Was genau es in den Adventsfenstern in Kellmünz dieses Jahr zu sehen gibt, soll im Vorfeld nicht verraten werden. Wie immer sollen sich die "Fenstergucker" davon überraschen lassen. Eins ist jedoch sicher: Die Adventsfensteraktion in Kellmünz wird mit liebevoll geschmückten Stimmungsbildern auch heuer wieder den Zauber der Vorweihnachtszeit im Dorf verbreiten.

Die beliebte und schon traditionelle Veranstaltung findet inzwischen zum 18. Mal in Folge statt. Seit Beginn an wird sie von der Kellmünzer Kolpingsfamilie organisiert. Vom 1. bis zum 23. Dezember wird sich dann jeweils um 18 Uhr ein weiteres "Türchen" des begehbaren Adventskalenders an einem anderen Haus öffnen. Am Heiligabend bereits um 17 Uhr. Die bereits geöffneten Fenster sind dann täglich von 17 Uhr bis 22 Uhr beleuchtet und können bis zum 6. Januar von außen besichtigt werden. Hier öffnen sich die Fenster:

1. Dezember, Kolping Kindergruppe, Rathaus, Marktstraße 6

6 2. Dezember, Familie Zanker, Friedhofstraße 3

3 3. Dezember, Familie Wölfe, Mariengrotte 9

4. Dezember, Familie Winkler, Lerchenhöhe 12a

5. Dezember, Familie Mehnert, Römerhöhe 5

6. Dezember, Familie Mutzel, Arnold-Butzbach-Weg 1

7. Dezember, Familie Schäffler, Thalstraße 1

8. Dezember, Waldweihnacht, Kein Adventsfenster

9. Dezember, Familie Zoller, Friedhofstraße 41

41 10. Dezember, Bücherei, Kirchstraße 5

5 11. Dezember, Familie Moser, Kastanienweg 8

12. Dezember, Familie Sälzle, Schönblick 24

24 13. Dezember, Familie Rapp, Friedhofstraße 10

10 14. Dezember, Familie Bertele, Kirchstraße 27

27 15. Dezember, Mittagsbetreuung Grundschule, Rechbergring 18

16. Dezember, Familie Selter, Thalstraße 12

17. Dezember, Familie Bernhard, Römerstraße 28

18. Dezember, Dorfladen, Friedhofstrasse 11

11 19. Dezember, Familie Hertel, Friedhofstraße 16

16 20. Dezember, Familie Hamp, Friedhofstraße 11

11 21. Dezember, Kolping 50+, Pfarrhof, Kirchstraße 10

10 22. Dezember, Schützenheim, Römerstraße 12

23. Dezember, Familie Kiechle, Marktstraße 2

2 24. Dezember, Krabbelgruppe, Pfarrhof, Kirchstraße 10

Zum vierten Mal öffnen sich die Adventsfenster in Obenhausen

Die Motive waren unterschiedlich, hatten aber eins gemein: Sie wollten alle auf das nahende Weihnachtsfest einstimmen. So zauberten im letzten Jahr Sterne, Tannenbäume oder auch so manch nostalgische Szene vorweihnachte Stimmung im Ort. Und auch heuer werden sich in Obenhausen – zum inzwischen vierten Mal – wieder Adventsfenster öffnen.

Der Pfarrgemeinderat St. Martin hat dazu interessierte Bürgerinnen und Bürger eingeladen, Fenster oder auch Eingänge an ihrem Haus zu gestalten und diese für die kleinen und großen Besucherinnen und Besuchern zugänglich zu halten. "Wir haben den Teilnehmern freigelassen, ab wann sie ihre Fenster oder Eingänge zu öffnen", erklärt dazu die Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Sylvia Matejka. Doch der Großteil der Fenster soll ab dem 1. Dezember dann im abendlichen Lichterschein zu bewundern sein.

Stimmungsvolle Eindrücke von den letztjährigen Adventsfenstern in Obenhausen. Foto: Sylvia Matejka

Da Kurzentschlossene sich noch melden können, werde es im Mitteilungsblatt, im Aushang beim Friedhof sowie bei den einzelnen Teilnehmern eine Liste geben, wer wann seine Fenster öffnet, sagt sie weiter. Ein Extra-Rahmenprogramm gibt es nicht. Doch gerne könnten Texte, Lieder oder andere Anregungen zum Adventsfenster zur Mitnahme ausgelegt werden. Bis Weihnachten sollen die Adventsfenster dann geöffnet bleiben. Wie sie diesmal aussehen? Davon kann man sich dann beim Adventsfensterschauen überraschen und verzaubern lassen.

Seit 16 Jahren leuchten Adventsfenster in Tiefenbach

In Tiefenbach öffnet sich für den begehbaren Adventskalender wieder jeden Tag ein anderes Türchen. Organisatorin Simone Zimprich ist begeistert, dass 24 Familien mit der zum 16. Mal stattfindenden Aktion im Dorf vorweihnachtliche Stimmung verbreiten. An folgenden Adressen öffnen jeweils um 17.30 Uhr die Fenster und bleiben bis 6. Januar von 17 bis 21 Uhr geöffnet:

1. Dezember, bereits ab 17 Uhr, Kindertagesstätte St. Antonius , Raiffeisenstraße 1

, Raiffeisenstraße 1 2. Dezember, Familie Minolts, Schillerberg 1.

3. Dezember, Familie Kwiedor, Seelach 6.

4. Dezember, Familie Ott, Frühlingstraße 10.

5. Dezember, Familie Pellegrino, Pfarrer-Hops-Straße 16.

16. 6. Dezember, Ministranten mit Nikolaus, Pfarrhaus Graf-Kirchberg-Straße 17.

7. Dezember, Familie Becker, Schubertstraße 4.

8. Dezember, Familie Schulz, Wilhelm-Busch-Ring 41.

9. Dezember, Familie Klöckler, Zum Gässle 2.

10. Dezember, Vereinsring, Tiefenbach , mit Hoigata, Michl-Streit-Platz.

, mit Hoigata, Michl-Streit-Platz. 11. Dezember, Familie Zimprich , Rothtalring 55a.

, Rothtalring 55a. 12. Dezember, Ums Eck, Graf-Kirchberg-Straße 22.

13. Dezember, Familie Hörmann , Albert-Schweitzer-Straße 10.

, 10. 14. Dezember, Pfarrgemeinderat, Open-Air-Rorate, Kirche, Graf-Kirchberg-Str.

15. Dezember, Grundschule Tiefenbach , Wilhelm-Busch-Ring 7.

, Wilhelm-Busch-Ring 7. 16. Dezember, Familie Merkle, Pfarrer-Hops-Straße 7.

7. 17. Dezember, Familien Zweifel-Kölle, Nachtweide 5.

18. Dezember, Familien Hentschel-Schoppert, Nachtweide 19.

19. Dezember, Familie Müller, Ganghoferstraße 6.

20. Dezember, Familie Bürzle, St.-Leonhard-Gasse 3.

21. Dezember, Familie Mahler-Blümm, Gannertshofener Straße 14a.

22. Dezember, Frauenbund/Senioren, Graf-Kirchberg-Straße 30.

23. Dezember, Familie Sedlak, Rothtalring 57.

24. Dezember, ab 16.45 Uhr, Familie Winkler, Josef-Höss-Straße 5.

24 Adventsfenster wollen auf Spaziergängen durch Tiefenbach entdeckt werden. Foto: Regina Langhans (Repro)

Spaziergang durch den Adventskalender Oberroth

Auch in einigen Oberrother Straßen soll es in der Adventszeit wieder besonders festlich und stimmungsvoll leuchten. Deshalb hat das Basarteam wieder einen begehbaren Adventskalender organisiert. Wenn sich vom 1. bis 24. Dezember jeden Tag ein weiteres Fenster öffnet und in der Zeit von 17 bis 21 Uhr beleuchtet ist, sind Jung und Alt zu einem Spaziergang eingeladen.

Hier die Adressen einiger Adventsfenster:

1. Dezember: Elternbeirat Grundschule, Kirchstraße 1

1 2. Dezember: Gemeinderat Oberroth , Kirchstraße 1

, 1 3. Dezember: Familie Kollmer, Gartenstraße 24

24 4. Dezember: Kinderkirchen-Team, Bücherei im Pfarrwinkel

5. Dezember: Familie Fischer, Bischof-Wolfahrt-von-Roth-Straße 2

2 6. Dezember: Theaterverein, Vereinsheim Oststraße 22

22 7. Dezember: Familie Wachter, Am Herrenwald 3

8. Dezember: Mutter-Kind-Gruppe; Vereinsheim Oststraße 11

11 9. Dezember: Familie Reitinger, Kirchstraße 9

9 10. Dezember: Familie Kästner, Hauptstraße 7

12. Dezember: Familie Knipfer, Gartenstraße 1

1 13. Dezember: Zwergenturnen, Vereinsheim Oststraße 11

11 14. Dezember: Familie Morath, Dattenhauser Straße 28

16. Dezember: Familie Stringile, Osterberger Straße 10

17. Dezember: Feuerwehr Oberroth , Hauptstraße 39

, Hauptstraße 39 18. Dezember: Familie Büchler, Osterberger Straße 12

19. Dezember: Familie Pistel-Pfeiffer, Finkenweg 1

20. Dezember: Familie Ulmer, Am Sonnenhang 3

23. Dezember: Kindergarten, Hauptstraße 39;

24. Dezember: Pfarrgemeinderat bei Christmette in der Pfarrkirche St. Stephan .

Die Adventsfenster in Oberroth sollen wieder leuchten. Foto: Gabi Kollmer

Lebendiger Adventskalender in Babenhausen

Auch in den Babenhauser Straßen werden in der Adventszeit 24 vorweihnachtlich geschmückte Fenster und Türen die Nacht erhellen. Bis zum Heiligen Abend öffnet sich jeden Tag eine andere Überraschung des von Familien, Vereinen und Institutionen sowie Kindergärten und Schulen einfallsreich gestalteten lebendigen Adventskalenders. Er kann noch bis zum Dreikönigstag, 6. Januar, beim abendlichen Spaziergang entdeckt und bewundert werden.

Hier die einzelnen Stationen:

1. Dezember: Grundschule Babenhausen , Pestalozzistraße 10

, Pestalozzistraße 10 2. Dezember: Familie Wassermann, Hölderlinstraße 5

3. Dezember: Familie Huber, Paradiesstraße 17

4. Dezember: Familie Schuster, Clemens-Hofbauer-Straße 5

5 5. Dezember: Familie Schimanski, Peter-Dörfler-Straße 6

6 6. Dezember: Kinderhaus Hand in Hand, Griesbachstraße 29

7. Dezember: Café Fahrenschon, Fürst-Fugger-Straße 19

19 8. Dezember: Familie Oehl, Im Tafelmahd 6

9. Dezember: Familie Röger, Buchenweg 16

10. Dezember: Familie Rendle, Argentréring 28

11. Dezember: Naturnaher Kindergarten, Weiherweg 49

12. Dezember: Evangelisches Gemeindehaus, Akazienweg 4

13. Dezember: Familie Göppel, Akazienweg 14

14. Dezember: Familie Böck, Paul-Keller-Straße 6c

6c 15. Dezember: Kindergarten Sternschnuppe, Lindenberg 61

61 16. Dezember: Seniorenzentrum Babenhausen , Am Espach

, Am Espach 17. Dezember: Familie Ehrmann, Lindenberg 3

3 18. Dezember: Familie Wollinger, Peter-Dörfler-Straße 7

7 19. Dezember: Familie Henle, Bahnhofstraße 2

2 20. Dezember: Familie Fürst, Schulstraße 32

21. Dezember: Familie Schregle, Wiesmühlweg 23

22. Dezember: Familie Sailer, Magnusweg 8

23. Dezember: Familie Schulze, Im Tafelmahd 10

24. Dezember: Beraterhaus, Fürst-Fugger-Straße 3.