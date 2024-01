Ein 13-jähriges Tanzmariechen tanzt sich in Waldstetten in die Herzen

Von Dieter Jehle - 27. Januar 2024 Artikel anhören Shape

Lilly Jäger aus Langenhaslach wurde das Tanzen quasi in die Wiege gelegt. Schon Mama Rosi Jäger war im Fasching aktiv und betreut jetzt die Tochter.

Der Saal tobt vor Begeisterung, die Waldstetter Stimmungsrakete erreicht ihren Höhepunkt. Und Lilly Jäger strahlt im Scheinwerferlicht. Für die 13-Jährige lief die Premiere als Tanzmariechen in der Waldstetter Faschingshalle bestens. Sie hat alles gegeben und durfte den Moment, in dem sie ganz im Mittelpunkt stand, genießen. Ihre monatelange Trainingsarbeit im karnevalistischen Tanzsport hatte sich ausgezahlt. Überglücklich strahlte sie im Rampenlicht.

Die Teenagerin aus Langenhaslach tanzt seit ihrem fünften Lebensjahr, also schon mehr als ihr halbes Leben lang. Den Fasching hat sie im Blut, er wurde ihr quasi in die Wiege gelegt. Und dies aus zweierlei Gründen. Zum einen erblickte sie an einem Rosenmontag das Licht der Welt. Außerdem ist ihre Mutter Rosi Jäger selbst begeisterte Faschingsnärrin, Tänzerin und war zudem Tanzmariechen bei der Faschingsgesellschaft Offonia in Offingen. Und die Mama, die als Trainerin in Waldstetten fungiert, ist und war bisher eine wichtige Stütze auf dem Weg als Tänzerin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .