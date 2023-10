Das "Edelweiß" in Kaufering ist keine gewöhnliche Sportgaststätte

In Teil vier unserer Serie zum Gastronomieangebot rund um die B 17 geht's nach Kaufering. Das Restaurant "Edelweiß" bietet nicht nur eine Verschnaufpause für Kletterer.

Als vor rund sechs Jahren die Firma Wasserle auf dem Grundstück gegenüber des Kauferinger Bahnhofs nicht nur die Büroräume, sondern auch die Kletterei und ein Restaurant gebaut haben, war der gastronomische Teil vor allem als Kantine für die Mitarbeiter und Möglichkeit der Stärkung für die Sportler gedacht. Mittlerweile kommen die Gäste aber auch von außerhalb nur zum Essen ins "Edelweiß". Das liegt unter anderem an dem Team, das dort zusammenarbeitet und an dem Menü, das doch mehr bietet als eine klassische Sportgaststätte.

Ioannis Sauer ist hochgewachsen, hat seine Haare zurückgegelt und ein auffälliges Ring-Tattoo am linken Unterarm. Gebürtig kommt Sauer aus München. Die Ausbildung als Koch hat er bereits 1989 gemacht. Bis heute verfolgt der 50-Jährige seinen Beruf leidenschaftlich. Nur wenige Monate nach der Eröffnung des Restaurants habe er die Stelle für den Küchenchef übernommen.