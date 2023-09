Der Hurlacher Metzgerwirt hat sogar im Allgäu und in München Stammgäste

Von Lisa Gilz - 07:52 Uhr Artikel anhören Shape

Stefanie Rüdel ist die Inhaberin des Hurlacher Wirtshauses. Sie arbeitet dort schon über 27 Jahre. Teil drei unserer Serie zum Gastronomieangebot an der B17.

Die Geschichte des Wirtshauses Beim Metzgerwirt reicht bis ins 17. Jahrhundert zurück. Damals wurde ein Teil des Hofes noch als Posthalterei benutzt, ein weiterer zum Wechsel der Botenpferde. Auch wenn es die Wirtschaft erst wesentlich später gab, wurde Gastfreundschaft bereits damals vom Posthalter großgeschrieben, der anfing, selbst Bier und Schnaps herzustellen. In den mehreren hundert Jahren gab es Besitzerwechsel und Nutzungswechsel. Und die jetzige Besitzerin Stefanie Rüdel hat selbst ihre ganz eigene Geschichte zu erzählen, die sie mit dem Wirtshaus schon über ein Vierteljahrhundert verbindet.

In unserer Gastro-Serie stellen wir Restaurants in der Nähe der B17 vor und allen voran die Menschen, die dahinterstehen. Diesmal geht es in den Norden des Landkreises, nach Hurlach.

