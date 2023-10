Kindergarten in Hofstetten: Die Hälfte ist geschafft

Beim derzeit größten Bauprojekt in Hofstetten ist der erste Abschnitt fertiggestellt. In den neuen Räumlichkeiten des Kindergartens spielen bereits die Kinder.

Für den Chef des Bayerischen Roten Kreuzes im Kreis Landsberg, Andreas Lehner, ist es bereits der zweite Kindergartenanbau, den er in Hofstetten miterlebt. Das BRK ist Träger der Einrichtung. 2012 mussten die Befürworter noch viel Überzeugungsarbeit leisten, dass zusätzliche Fläche und das Angebot für Krippenkinder überhaupt notwendig waren. Rund zehn Jahre später wird er etwas nostalgisch, als er sich den damaligen Anbau anschaut. Dort herrscht wie im Rest des Bestandsbaus Baustellenstimmung. Der Boden wurde abgetragen, an den Leisten sammelt sich der Betonstaub. Dabei sind die Sanierungsarbeiten bereits der zweite Teil der Großbaumaßnahme. Die Kindergarten- und Krippenkinder sind seit Oktober nur wenige Meter nebenan untergebracht: im neuen Anbau.

Im Oktober konnten die Kinder in den Neubau umziehen. Foto: Lisa Gilz

Dass man für die Kinder der Gemeinde mehr Platz benötigt, stand schon 2019 fest. Damals sagte Benedikt Berchthold, Vorgänger von Bürgermeisterin Ulrike Högenauer, dass ein Neubau notwendig sei. Allerdings machte er auch klar, dass er die Fertigstellung des Projektes in die Hände seiner Nachfolgerin legen wird. Für Hofstettens Bürgermeisterin ist mit 2,5 Millionen Euro das größte Projekt in ihrer bisherigen Amtszeit.

Die neuen Räumlichkeiten seien etwas später als geplant fertiggestellt worden, sagt Högenauer. Man habe gehofft, vor dem neuen Kitajahr, das beginnt im September, in den Neubau umziehen zu können. Trotzdem sei sie zufrieden. „Durch die Arbeit vieler Helfer und des Personals lief der Umzug Anfang Oktober problemlos ab“, sagt sie. Wöchentlich trifft die Bürgermeisterin sich mit der Kitaleitung Sabine Kroiß zu einem „Baustellen-Jour-Fix“, um die aktuelle Lage zu besprechen.

Kindergartenkinder und Krippengruppen werden in Hofstetten zukünftig getrennt.

Der neue Anbau beherbergt zurzeit eine Krippen- und zwei Kindergartengruppen. Eine weitere Kindergartengruppe ist in der Schule nebenan untergebracht. „Wenn die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sind, sollen die Kindergartenkinder komplett in den renovierten Bestandskindergarten ziehen“, erklärt Högenauer. Drei große Räume, samt Nebenzimmern, stehen dann den drei Gruppen zur Verfügung. Zudem entsteht im alten Mehrzweckraum ein Essbereich. „Früher war die Anzahl an Kindern, die im Kindergarten zu Mittag gegessen haben, überschaubar“, sagt Lehner. Mittlerweile müsse man den Ansprüchen gerecht werden, dass fast jedes der Kinder länger über den Tag in der Einrichtung sei und mitesse.

Kitamitarbeiterinnen sind zufrieden. Foto: Lisa Gilz

Im Neubau wird damit ein Zimmer für eine zweite Krippengruppe frei, und der dritte freie Raum soll die Mehrzweckhalle werden. „Hier können Elternabende stattfinden oder geturnt werden“, so Högenauer. Hinzu kommen noch neue Sanitäranlagen, zwei Küchen, Abstellräume und Büros für die Mitarbeitenden.

Sabine Kroiß leitet die Einrichtung. Mit dem Neubau ist die 28-Jährige sehr zufrieden, aber auch mit dem Projekt allgemein. Das liege unter anderem daran, dass sie und ihre Kolleginnen und Kollegen Wünsche und Gedanken zu der Gestaltung beitragen konnten. „Man hat uns einbezogen“, sagt Kroiß. So wurde zum Beispiel im Wickelbereich eine kleine Holztreppe eingebaut, damit größere Kinder eigenständig auf den Tisch steigen können. „Wenn man die Kinder so einbinden kann, ist das natürlich super“, sagt Kroiß. Die Bauarbeiten im Altbau seien kaum ein Störfaktor im täglichen Kindergartenbetrieb. Lediglich, wenn die Krippenkinder zum Schlafen gelegt werden, sei es manchmal etwas kritisch von der Lautstärke.

Die Sanierungsarbeiten am Altbau sollen im Sommer 2024 abgeschlossen sein. Foto: Lisa Gilz

Abgesehen von den Sanierungsarbeiten steht noch die Erneuerung der Außenanlage aus. „Für den Neubau musste der alte öffentliche Spielplatz weichen“, erklärt Högenauer. Aber sobald die Bauzäune um das Gebäude verschwinden, ist ein verkleinerter neuer Spielplatz geplant. Der soll, wie bereits zuvor, durch einen Zaun vom Außenbereich der Kita getrennt sein. „Wir wollen die Außenfläche, die vor den Krippenräumen liegt, zudem altersgerecht gestalten, sowie es schon für die Kindergartenkinder einen Spielplatz mit altersgerechtem Spielzeug gibt.“

Weiter ausgebaut werden soll der BRK-Kindergarten nach dem Umbau nicht mehr. „Dann müssten wir schon über eine zweite Stelle sprechen“, sagen sowohl Högenauer als auch der BRK-Leiter Lehner. Allerdings schätzt die Bürgermeisterin, dass man erst einmal mit dem neuen Platz gut auskomme. Die Kindergartengruppen, die bis zu 25 Plätze haben, seien nicht vollends besetzt. Und mit der zweiten Krippengruppe werde man auch noch mal alles etwas entzerren. „Momentan ist es so, dass wir die älteren Krippenkinder auch schon in die Kindergartengruppen stecken, wenn es passt. In Zukunft wird das nicht mehr nötig sein, da genug Krippenplätze vorhanden sind.“ In einer Gruppe gäbe es dann jeweils zwölf Plätze. Bis Juli oder August 2024 sollten die Bauarbeiten aber noch andauern, sagt Högenauer. „Wir hoffen, dass es im Sommer alles fertig wird, sodass zum neuen Kitajahr alles abgeschlossen ist.“