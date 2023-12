Igel-Notstation im Eigenheim: Scheurings tierische Retter benötigen Hilfe

Von Dagmar Kübler - vor 17 Min. Artikel anhören Shape

Beate Biller aus Scheuring pflegt ehrenamtlich hilfsbedürftige Igel. In diesem Jahr sind es weit mehr als sonst. Deshalb sucht sie dringend Unterstützung.

In dem Einfamilienhaus von Beate und Bernhard Biller in Scheuring gehört das Erdgeschoss den Igeln. Die Billers wohnen oben. In der ehemaligen Küche der Einliegerwohnung steht ein zimmerhohes Regal mit Käfigen, die viel Auslauf bieten; darin stehen Boxen, ausgestattet mit Handtüchern oder Zeitungen, in die sich die Igel zurückziehen können. Auf dem Schreibtisch neben dem Regal hat Beate Biller alles zur Igelpflege aufgereiht: Medikamente und Desinfektion, Pinzetten und Pipetten – ein wenig sieht es aus wie beim Tierarzt. Daneben in der Küchenzeile befinden sich Wasch- und Spülmaschine, die Biller viel Arbeit abnehmen, denn bei der Anzahl an Igeln, die sie pflegt, ist nicht nur die Abfall-, sondern auch die Wäsche- und Geschirrmenge enorm. „142 Igelchen wurden heuer schon bei mir abgegeben“, berichtet die 61-jährige Personalreferentin.

Beate Biller aus Scheuring widmet der Igelpflege viel Platz und Zeit. Foto: Christian Rudnik

2022 waren es 45. Die enorm hohe Zahl an hilfebedürftigen Igelchen, manche bringen gerade einmal 70 Gramm auf die Waage, bringt die Helferin, die täglich auch einen weiten Weg zum Arbeitsplatz zurücklegen muss, inzwischen an ihre Grenzen. Deshalb sucht sie dringend Menschen, die Igel, nachdem sie sie etwas aufgepäppelt hat, zur weiteren Pflege übernehmen können. Grundsätzlich können sich alle Interessierten melden und werden von Biller in die Feinheiten der Igelpflege eingeführt. Ganz besonders würde sie sich jedoch über Engagierte freuen, die bereits über Erfahrung mit Igeln verfügen.

