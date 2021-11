Pfaffenhofen Digitaler Rundgang: So sieht es im Inneren der Äußeren Taverne aus

Von Quirin Hönig - vor 33 Min.

Nach 15 Jahren Leerstand sollen Büros und Wohnungen in der Taverne in Pfaffenhofen entstehen. Ein Multimedia-Rundgang durch das historische Gebäude in der Ortsmitte.

Massive, rote Backsteine neben modernen Leichtbauziegeln, eingeschlagene Fensterscheiben und Holzbalken, die zu Staub zerbröseln: Die Äußere Taverne in Pfaffenhofen hat definitiv schon bessere Tage gesehen. Etwa 500 Jahre Geschichte stecken in der seit Langem ungenutzten Gaststätte, die mehrfach umgebaut, erweitert und modernisiert wurde. Nach 15 Jahren Leerstand soll jetzt wieder Leben in das Gebäude kommen. Unsere Redaktion hat sich bei einem Rundgang angeschaut, wie es derzeit darin aussieht.

