Restaurant bringt Großstadtflair nach Neuburg: So isst man im Neo Kastro

Von Dorothee Pfaffel - vor 16 Min.

Seit einem Jahr bietet das Neo Kastro griechisch-mediterrane Küche an. Aber wie schmeckt's dort eigentlich und was macht das Lokal besonders? Die NR hat es getestet.

Chic ist es im Neo Kastro. Und großstädtisch. Dem modernen griechisch-mediterranen Restaurant merkt man sofort an, dass die Inhaber aus München stammen - freilich mit griechischen Wurzeln. Die Brüder Manuel und Nico Valasakis, sind die zweite Generation ihrer Familie, die in Deutschland aufgewachsen ist. Der Großvater reiste einst als Gastarbeiter von der Insel Kreta ein. Der Vater, ein gelernter Koch, hat gut 15 Jahre lang in München eine Bar betrieben. Diese Einflüsse verbinden sich unübersehbar im Neo Kastro. Obwohl das griechische Lokal mittlerweile seit mehr als einem Jahr existiert, ist es Stadtgespräch, denn die Gäste sind geteilter Meinung - insbesondere, wenn es um das heikle Thema Gyros geht.

Ambiente

Das Neo Kastro liegt an der Donau. Im Sommer kann man draußen sitzen. Das Restaurant hat zwei Räume. Im größeren befindet sich auch eine Bar. Zudem zeichnet sich das Lokal durch eine halboffene Küche aus. Das heißt, die Gäste können einen Blick hineinwerfen und den Köchen bei der Arbeit zusehen.

