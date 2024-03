Neuburg

Cosimo-Wirtspaar eröffnet neues Lokal in der Neuburger Innenstadt

Plus Zwölf Jahre führten sie die beliebte Pizzeria Cosimo im Schwalbanger. Jetzt eröffnet das Wirtspaar ein neues Bistro in der Neuburger Innenstadt.

Von Barbara Wild

Zwölf Jahre führten die Ivones die Pizzeria "Cosimo di Giovanni" im Schwalbanger. Doch Mitte Januar verkündeten sie das Ende. Aus gesundheitlichen Gründen konnten sie die große Pizzeria nicht mehr bewirten. Mitte Februar war Schluss. Jetzt aber gibt es einen Neuanfang. In der Innenstadt eröffnet das Wirtspaar Ivone ein italienisches Bistro.

Viele Geschäfte und Läden sind in Neuburg schon aus der Innenstadt herausgezogen. Giovanni und Michaela Ivone machen es andersherum. Das Paar hat zwölf Jahre lang die Pizzeria "Cosimo da Giovanni" in der Richard-Wagner-Straße im Schwalbanger geführt. Doch das gut 200 Quadratmeter große Restaurant mit zudem 60 Sitzplätzen im Biergarten im Sommer ist ihnen zu groß und zu viel Arbeit geworden. "Wir konnten das vom Personal nicht mehr leisten und hatten selbst 13-Stunden-Tage", erzählt Giovanni Ivone. Der 54-Jährige hat in Neuburg bereits bei vielen italienischen Restaurants gearbeitet, bevor er sich selbstständig gemacht hat. "Wir haben immer gesagt: Wenn es einen guten Nachmieter gibt, dann verkleinern wird uns", sagt er. Und so ist es nun gekommen.

