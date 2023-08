Aus dem Leben eines Elitesoldaten

Markus Gaul war beim Kommando Spezialkräfte, der Eliteeinheit der Bundeswehr. Inzwischen ist er ausgeschieden und erzählt, wofür nur wenige ausgewählt werden.

Er nennt sich Markus Gaul, manchmal auch Markus Fischer. Und das sind nur zwei seiner zehn bis fünfzehn Decknamen. Seinen richtigen Namen kennen wir nicht. Was wir über ihn wissen dürfen: Er ist 38 Jahre alt, Familienvater und lebt irgendwo zwischen München und Garmisch-Partenkirchen. Während des Video-Interviews trägt er eine schwarze Sturmhaube - außer seinen blauen Augen ist von ihm nicht viel zu erkennen. Es ist wichtig, dass Gauls wahre Identität geheim bleibt, denn er war sechs Jahre lang Soldat beim Kommando Spezialkräfte (KSK), der Eliteeinheit der Bundeswehr.

Sein Wunsch nach einem aufregenden Leben und der Drang, Ordnung zu lernen, brachten ihn zum Militär, wie Gaul erzählt. Obwohl er eigentlich ein Individualist und Hinterfrager gewesen sei und keiner, der blind Befehlen gehorchte. Sein Ansporn: irgendwann zur Elite Deutschlands zu gehören, zum KSK. Dabei war er für diese Einheit längst nicht fit genug, erreichte bei der Musterung nur Tauglichkeitsstufe 3. Nach der Grundausbildung in Norddeutschland kam er zum Luftwaffengeschwader nach Neuburg. "Rauchend und saufend wurde gezockt bis kurz vor Dienstbeginn", erzählt Gaul. Ein Elitesoldat würde er so nicht werden.

Da begann er, nachts alleine mit einem 20 bis 30 Kilogramm schweren Rucksack durch den Wald zu wandern, um sich in Form zu bringen. Tagsüber schob er Dienst. Die Doppelbelastung machte ihn nicht müde, sie trieb ihn an. "Ich hielt mich für unzerstörbar", gibt er zu. "Drei Discoabende die Woche waren Standard." Gleichzeitig bestand er alle Lehrgänge mit Bravour und ließ sich zum ABC-Spezialisten ausbilden, also zu einem Soldaten, der sich mit atomaren, biologischen und chemischen Waffen auskennt. Nach vier Jahren wechselte er in eine andere Einheit. Zuvor flog er aber noch mit einem Kameraden nach Arizona, weil er eine Freifalllizenz erwerben wollte. Dafür sprang er in 4200 Metern Höhe aus einem Flieger - obwohl er Höhenangst hatte. "Ich lernte mich und meine Ängste besser kennen und kontrollieren."

Das Auswahlverfahren für Elitesoldaten gilt als "Höllenwoche"

2013 stirbt ein deutscher Elitesoldat in Afghanistan bei einem Gefecht mit den Taliban. Markus Gaul hat noch mit den Folgen eines Beinbruchs zu kämpfen. Dennoch tritt er beim Auswahlverfahren für das KSK im Schwarzwald an, bei der sogenannten Höllenwoche. "Alle Teilnehmer werden dabei physisch und psychisch an ihre Grenzen gebracht", sagt Gaul. Sie wurden mitten in der Nacht geweckt und mussten kopfrechnen oder Gedichte rezitieren, erinnert sich der 38-Jährige. Täglich musste er 20 Stunden mit 25 bis 30 Kilogramm Ausrüstung am Körper marschieren. Der "Endgegner" des Verfahrens, wie Gaul ihn nennt: ein dicker Baumstamm, den er möglichst schnell einen Berg hoch hieven sollte, ohne zu sehen, wie weit der Gipfel entfernt war. Nach den körperlichen Torturen stand er einem zehnköpfigen Gremium gegenüber, das ihn über seine Einstellung zu Waffen befragte und herauszufinden versuchte, ob er ein Teamplayer sei oder zu Überheblichkeit neige.

Markus Gaul bestand die Prüfung. In einer zweijährigen Ausbildung lernt er nicht nur in allen möglichen Stellungen zu schießen, sondern auch Sprengstoff zu entschärfen, Flugzeuge und Hubschrauber zu fliegen und leichte medizinische Operationen durchzuführen. Er klettert auf Berge, springt aus halsbrecherischer Höhe mit dem Fallschirm, wird an schweren Waffen und im Nahkampf ausgebildet. KSK-Soldaten sollen mit nur einem Schlag töten können.

Ein Lehrgang in der Antarktis gehört auch zur Ausbildung von Elitesoldaten

Besonders prägt Gaul ein Lehrgang in der Antarktis bei Temperaturen von minus 40 Grad Celsius. Er und seine Kameraden sollten in leichter Kampfmontur zu einer zugefrorenen Meeresbucht kommen. Dort befand sich ein Becken, das extra aufgesägt wurde. Es maß etwa fünf auf drei Meter. Die Aufgabe: ein Kopfsprung ins eiskalte Wasser, bis zur anderen Seite schwimmen, herausklettern und zur Unterkunft laufen. In Gaul stieg Panik auf, er atmete schneller, sein Herz pochte. Doch als er das Kommando hörte, sprang er automatisch, alle Gedanken und Gefühle waren verschwunden. Obwohl in der Regel ein Rettungsdienst vor Ort ist, sterben immer wieder Elitesoldaten des KSK beim Training. 2006 kam ein 36-Jähriger bei Schießübungen ums Leben, 2022 wurde ein 30-Jähriger bei einer Gebirgsübung unter Felsen begraben.

Der Familie wegen ist Gaul aus dem KSK ausgetreten

Nach der Ausbildungszeit landet Markus Gaul nach eigener Aussage im "besten Team", ein bunter "Haufen von Individualisten, die, wenn es drauf ankommt, zusammen funktionieren": Der Teamführer ist fast zwei Meter groß und tättowiert, autoritär, direkt und anspruchsvol, sein Stellvertreter dagegen träge, entspannt, trinkfest, mit viel Körpermasse, aber dennoch flink; ein anderer ist eher gemütlich, einer, der das Leben genießt, bei Bedarf aber blitzschnell reagieren kann; dann ist da noch ein eitler Schönling und Weiberheld - und eben Gaul, der "gottverdammte scheiß Neue", wie er selbst sagt.

Mit seinen Kameraden nahm Gaul an drei Einsätzen teil: in Afghanisten, in Afrika und in einem dritten Land, das der 38-Jährige nicht nennen darf, da die Mission nie öffentlich bekannt wurde und er sich zur Verschwiegenheit verpflichtet hat. Geiseln im Ausland befreien - wofür das KSK vor allem ausgebildet wird - musste er nie. Bereits nach vier Jahren schied Gaul aus dem Dienst aus. Er spürte, dass er eigentlich ein Familienmensch ist.

Die Rückkehr in die Normalität fiel dem Adrenalinjunkie schwer. Doch mittlerweile genießt er es, zuhause zu sein. Er arbeitet als Coach und Autor, außerdem ist er Vater geworden. Die Herausforderungen sind nun andere: Statt dem Gebrüll von Vorgesetzten hört er nun das Schreien eines Babys und anstelle chemischer Waffen entschärft er volle Windeln. Seinem Motto ist er treu geblieben: "Das Leben besteht aus Höhen und Tiefen. Aus jeder Krise kann man wieder herauskommen, es braucht nur Mut. Du kannst alles schaffen!"

Info: Bücher von Markus Gaul: "Du kannst alles schaffen" und "Inside - Erlebnisse eines Kommandos". Daneben arbeitet er als Coach für Auswahlverfahren und mentale Stärke.