Beginn einer Revolution im Iran? Proteste für Mahsa und all die anderen

Von Irmengard Gnau, Daniel Wirsching Irmengard Gnau, Thomas Seibert - vor 26 Min.

Seit dem Tod von Jina Mahsa Amini protestieren Menschen im Iran gegen das Mullah-Regime. Ihr Freiheitskampf hat auch Deutschland erreicht. Was einer Exil-Iranerin durch den Kopf geht.

Sarah W. ist gerade erst zurückgekommen aus Berlin. Am Samstag war sie mit schätzungsweise 80.000 anderen Menschen in der deutschen Hauptstadt auf der Straße, um die Proteste gegen das Mullah-Regime im Iran zu unterstützen. Um ihre Solidarität zu zeigen mit all den mutigen Frauen und Männern, die sich dort seit fünf Wochen öffentlich gegen die Regierung stellen. W. ist in Teheran geboren, im Alter von viereinhalb Jahren floh sie mit ihrer Familie nach Deutschland. Ihr Vater lebt heute wieder im Iran ebenso wie ihre Großmutter und weitere Verwandte. Ihren Namen und ihren Wohnort will die 34-Jährige deshalb nicht in einem Artikel lesen. Sie will das Leben ihrer Verwandten nicht gefährden.

